كيف تنظف القولون قبل رمضان.. 7 خطوات سهلة ومفيدة

ويحقق هذا الإجراء قائمة من المزايا التي يشير الاخصائيين وهي التخلص من الفضلات المتراكمة في الأمعاء، تحسين امتصاص العناصر الغذائية خلال وجبتي السحور والإفطار، تقليل الانتفاخ والغثيان والشعور بالثقل بعد تناول الطعام، تعزيز حركة الأمعاء الطبيعية وصحة الجهاز الهضمي.وبينما يستخدم البعض لتنظيف القولون أدوية، فإن د.أبو النصر، يشير إلى 7 طرق طبيعية ، يمكن الجمع لبنها لتنظيف القولون بشكل آمن، وهي:أولا: شرب الماء بكميات كافيةشرب 8–10 أكواب ماء يوميًا قبل رمضان يساهم في تليين الفضلات وتنشيط حركة الأمعاء، ويمكن إضافة شرائح الليمون أو الخيار للماء لتعزيز التصفية الطبيعية.ثانيا: تناول الأطعمة الغنية بالأليافتناول الخضروات الورقية، الفواكه، الحبوب الكاملة، والبقوليات، وغيرها من الألياف يساعد على دفع الفضلات من القولون ويحفز البكتيريا النافعة في الأمعاء.ثالثا: الاعتماد على البروبيوتيك الطبيعيتناول أطعمة مثل الزبادي، الكفير، والمخللات الطبيعية، يعيد التوازن لبكتيريا الأمعاء، مما يسهل عملية الهضم والتخلص من الفضلات.رابعا: الأعشاب الطبيعيةتحفز الأعشاب الطبيعية مثل الشاي الأخضر، النعناع، والزنجبيل، حركة الأمعاء وتخفف الانتفاخ، كما لها خصائص مضادة للالتهابات.خامسا: ممارسة الرياضة الخفيفةيعزز المشي أو التمارين البسيطة 20–30 دقيقة يوميا، من حركة الأمعاء ويحسن الدورة الدموية والهضم.سادسا: التقليل من الأطعمة الثقيلة والمصنعةتجنب الوجبات الدسمة والمقلية والسكريات قبلرمضان، يساعد المعدة والأمعاء على تنظيف نفسها بشكل طبيعي.سابعا: الصيام المتقطع قبل رمضانتجربة الصيام لفترة قصيرة أو تخفيف وجبات معينة قبل رمضان، يعطي الجسم فرصة لتعديل إفراز العصارات الهاضمة وتنظيف الأمعاء تدريجيا.