أعراض اذا شعرت بها عليك مراجعة الطبيب فورا

وحول الموضوع قالت الطبيبة الروسية وأخصائية الأورام والعلاج الكيميائي للسرطان، أولغا غوردييفا في مقابلة مع :"يتجاهل الناس ظهور بعض الأعراض الصحية غير مدركين أنها قد تكون مؤشرا على الإصابة بالسرطان.عند ظهور بعض الأعراض المزعجة يتوجب علينا التوجه على الطبيب فورا.. بعض هذه الأعراض يتمثل بظهور كتلة في الثدي، أو تغير شكل أو لون الشامات على الجلد، أو ظهور إفرازات مخاطية أو دم في البراز، أو فقدان الوزن المفاجئ".وأضافت:"هذه الأعراض تشير إلى احتمال الإصابة بأنواع مختلفة من الأمراض الخبيثة، لذا وفي حال اشتبه طبيب الأمراض الداخلية بوجود ورم، فسيحوّل المريض فورا إلى أخصائي الأورام لإجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة".وكان الطبيب دانيال ماركاريان، رئيس قسم الأمراض الداخلية وأمراض القولون والمستقيم في جامعة لومونوسوف الروسية قد ذكر في وقت سابق أيضا أن اضطرابات عمل الأمعاء، وخاصة التناوب بين الإمساك والإسهال، يمكن أن تكون علامة مبكرة على الإصابة بمرض سرطاني، وظهور إفرازات مخاطية أو دموية في البراز، خصوصا إذا استمرت لفترة طويلة، يُعد من المؤشرات المقلقة التي قد تدل على سرطانات الجهاز الهضمي، وهو ما يتطلب فحصا فوريا لدى طبيب مختص بأمراض القولون والمستقيم.كما يحذّر بعض الأطباء من أن حكّة الجلد، وفي حال استمرت لفترات طويلة، قد تعتبر أحد مؤشرات الإصابة بسرطان البنكرياس.