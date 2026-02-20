لماذا يتعلق بعض الأشخاص بالحزن بعد فقدان الأحبة.. دراسة توضح

وبينت الدراسة أن نحو 5 إلى 10% من المكلومين يعانون من هذا الاضطراب، الذي يتمثل في استمرار الشوق العميق والحنين والضيق النفسي لأكثر من ستة أشهر بعد الوفاة، إلى جانب صعوبة تقبل الخسارة، وفقدان معنى الحياة، والعجز عن العودة إلى الروتين اليومي، وأحيانًا ظهور أفكار انتحارية.وقاد البحث ريتشارد ، الباحث المتخصص في الصدمات النفسية بجامعة في ، حيث وصف الحالة بأنها "حزن عالق لا يستطيع الدماغ تجاوزه"، مشيرًا إلى أن المعاناة ليست مجرد حزن طبيعي، بل اضطراب عصبي نفسي مستمر.واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي من أبحاث سابقة، وأظهرت تغيرات واضحة في دوائر الدماغ المرتبطة بالمكافأة والدافعية، خاصة في مناطق مثل النواة المتكئة وقشرة الفص الجبهي الحجاجي، وهي مناطق مسؤولة عن الرغبة والتحفيز والارتباط العاطفي.وأوضحت النتائج أن دماغ المصاب يستمر في التعامل مع الشخص المتوفى كمصدر "مكافأة عاطفية"، ما يُبقي الإحساس بالشوق والتعلق نشطًا، ويُعطّل قدرة الدماغ على إعادة توجيه مشاعره نحو علاقات وأهداف جديدة.ورغم وجود تشابه مع اضطرابات مثل والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، فإن اضطراب الحزن المطوّل يتميز بتأثيره الأوسع والأعمق على شبكات المكافأة العصبية، ما يجعله حالة مختلفة من حيث البنية العصبية.وأكد براينت أن هذا المجال البحثي "لا يزال في بداياته"، داعيًا إلى دراسات أوسع وطولية لفهم تطور التغيرات الدماغية مع الزمن، وتطوير أدوات مبكرة للتشخيص والتدخل العلاجي، مثل العلاج السلوكي المعرفي الموجه خصيصًا للتعامل مع الحزن.ويأتي هذا التطور العلمي في إطار تزايد الاهتمام بفهم الآليات العصبية للفقدان؛ بهدف تقديم دعم نفسي أدق وأكثر إنسانية للمكلومين، دون تحويل الحزن الطبيعي إلى مرض، أو إهمال الحالات التي تحتاج إلى تدخل علاجي متخصص.