تحديث كبير قادم لنظام "ويندوز 11"

والتحديث المسبق لهذه الإضافات أصبح متاحًا الآن عبر قناة Release Preview لمشتركي برنامج Windows Insider، ومن المتوقع أن يصل لاحقًا إلى جميع مستخدمي ويندوز 11 خلال الأسابيع القادمة.ومن أبرز الميزات الجديدة التي يتضمنها التحديث أداة اختبار سرعة الشبكة المدمجة في شريط المهام. ويمكن للمستخدمين الوصول إليها بسهولة عبر النقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الشبكة في الشريط، مما يسمح لهم بقياس سرعة اتصالهم بالإنترنت مباشرة من المتصفح الافتراضي.وتساهم هذه الخاصية في تبسيط عملية اختبار الشبكة وتشخيص مشكلات الاتصال دون الحاجة إلى تنزيل أدوات خارجية أو مواقع متخصصة.رموز تعبيرية جديدةيضيف التحديث أيضًا نسخة جديدة من الرموز التعبيرية Emoji 16.0، تشمل رموزًا جديدة مثل بصمة الإصبع والهرم والمجرفة، ويمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر نافذة الرموز التعبيرية في ويندوز 11.إمالة الكاميراكما أصبح بالإمكان التحكم في مستوى الحركة والعرض والإمالة لكاميرات الويب المدعومة مباشرة من إعدادات النظام ضمن قسم الكاميرات، ما يسمح بضبط الزوايا بسهولة دون برامج إضافية.تعزيز الأمانفي خطوة مهمة لتعزيز أمان النظام، قامت بإضافة أداة Sysmon System Monitor، وهي أداة مراقبة نظام قوية توفر إمكانات متقدمة في تتبع نشاط النظام وتسجيل الأحداث الأمنية، ما يعزز من أدوات الحماية المتاحة للمستخدمين المتقدمين.تجارب محسّنةتشمل التغييرات الأخرى مجموعة من الوظائف والأدوات الصغيرة التي تعزز سهولة الاستخدام، مثل أدوات النسخ الاحتياطي والاستعادة وميزة Quick Machine Recovery لاستعادة النظام بشكل أسرع عند حدوث مشاكل ودعم صور WebP كخلفيات للشاشة.ويتوقع الخبراء أن هذه الميزات ستصل إلى جميع مستخدمي ويندوز 11 خلال الأسابيع المقبلة، مع توافرها أولًا في قنوات الإصدار التجريبي قبل الانتشار العام.وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن مايكروسوفت أكدت أن هذه ليست كل الميزات المرتقبة، وأنها ستواصل إدخال تحسينات دورية على ويندوز 11 طوال عام 2026، بما في ذلك ميزات تتعلق بالأداء، والتصميم، وتجارب .