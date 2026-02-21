Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تحديث كبير قادم لنظام "ويندوز 11"

منوعات

2026-02-21 | 01:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحديث كبير قادم لنظام &quot;ويندوز 11&quot;
77 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
أعلنت شركة مايكروسوفت عن مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة التي ستصل إلى نظام التشغيل ويندوز 11 قريبًا، في تحديث رئيسي يهدف إلى تحسين أداء النظام، وتعزيز الأمان، وتقديم أدوات أكثر فائدة لمستخدمي الكمبيوتر.

والتحديث المسبق لهذه الإضافات أصبح متاحًا الآن عبر قناة Release Preview لمشتركي برنامج Windows Insider، ومن المتوقع أن يصل لاحقًا إلى جميع مستخدمي ويندوز 11 خلال الأسابيع القادمة.
ومن أبرز الميزات الجديدة التي يتضمنها التحديث أداة اختبار سرعة الشبكة المدمجة في شريط المهام. ويمكن للمستخدمين الوصول إليها بسهولة عبر النقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الشبكة في الشريط، مما يسمح لهم بقياس سرعة اتصالهم بالإنترنت مباشرة من المتصفح الافتراضي.
وتساهم هذه الخاصية في تبسيط عملية اختبار الشبكة وتشخيص مشكلات الاتصال دون الحاجة إلى تنزيل أدوات خارجية أو مواقع ويب متخصصة.
رموز تعبيرية جديدة
يضيف التحديث أيضًا نسخة جديدة من الرموز التعبيرية Emoji 16.0، تشمل رموزًا جديدة مثل بصمة الإصبع والهرم والمجرفة، ويمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر نافذة الرموز التعبيرية في ويندوز 11.
إمالة الكاميرا
كما أصبح بالإمكان التحكم في مستوى الحركة والعرض والإمالة لكاميرات الويب المدعومة مباشرة من إعدادات النظام ضمن قسم الكاميرات، ما يسمح بضبط الزوايا بسهولة دون برامج إضافية.
تعزيز الأمان
في خطوة مهمة لتعزيز أمان النظام، قامت مايكروسوفت بإضافة أداة Sysmon System Monitor، وهي أداة مراقبة نظام قوية توفر إمكانات متقدمة في تتبع نشاط النظام وتسجيل الأحداث الأمنية، ما يعزز من أدوات الحماية المتاحة للمستخدمين المتقدمين.
تجارب محسّنة
تشمل التغييرات الأخرى مجموعة من الوظائف والأدوات الصغيرة التي تعزز سهولة الاستخدام، مثل أدوات النسخ الاحتياطي والاستعادة وميزة Quick Machine Recovery لاستعادة النظام بشكل أسرع عند حدوث مشاكل ودعم صور WebP كخلفيات للشاشة.
ويتوقع الخبراء أن هذه الميزات ستصل إلى جميع مستخدمي ويندوز 11 خلال الأسابيع المقبلة، مع توافرها أولًا في قنوات الإصدار التجريبي قبل الانتشار العام.
وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن مايكروسوفت أكدت أن هذه ليست كل الميزات المرتقبة، وأنها ستواصل إدخال تحسينات دورية على ويندوز 11 طوال عام 2026، بما في ذلك ميزات تتعلق بالأداء، والتصميم، وتجارب الذكاء الاصطناعي.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
Play
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
Play
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
Play
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
Play
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
بال 90
Play
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
Play
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
Play
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-20
Play
العراق في دقيقة 20-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
Play
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
الله بالخير
Play
الله بالخير
صانع الخير هو اللي يدل عليه - اللّه بالخير - الحلقة ٣ | رمضان 2026
11:15 | 2026-02-20
Play
صانع الخير هو اللي يدل عليه - اللّه بالخير - الحلقة ٣ | رمضان 2026
11:15 | 2026-02-20
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
صيف العراق هاي السنة.. ما يرحم! - سوشيل رمضان - الحلقة ٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-20
Play
صيف العراق هاي السنة.. ما يرحم! - سوشيل رمضان - الحلقة ٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-20
الأكثر مشاهدة
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
Play
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
Play
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
Play
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
Play
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
بال 90
Play
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
Play
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
Play
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-20
Play
العراق في دقيقة 20-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
Play
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
الله بالخير
Play
الله بالخير
صانع الخير هو اللي يدل عليه - اللّه بالخير - الحلقة ٣ | رمضان 2026
11:15 | 2026-02-20
Play
صانع الخير هو اللي يدل عليه - اللّه بالخير - الحلقة ٣ | رمضان 2026
11:15 | 2026-02-20
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
صيف العراق هاي السنة.. ما يرحم! - سوشيل رمضان - الحلقة ٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-20
Play
صيف العراق هاي السنة.. ما يرحم! - سوشيل رمضان - الحلقة ٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-20

اخترنا لك
لماذا يتعلق بعض الأشخاص بالحزن بعد فقدان الأحبة.. دراسة توضح
11:54 | 2026-02-20
دراسة تكشف مقاربة علمية تبشر بعلاجات جديدة لمرض السكري
04:10 | 2026-02-20
كيف يؤثر استخدام الإنترنت على صحة الصائمين في رمضان؟
03:55 | 2026-02-20
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
03:42 | 2026-02-20
أعراض اذا شعرت بها عليك مراجعة الطبيب فورا
11:43 | 2026-02-19
بين التشكيك والتأييد.. هل يساعد الصيام المتقطع بإنقاص الوزن
10:46 | 2026-02-19

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.