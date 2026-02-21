Alsumaria Tv
دراسة تكتشف سر حماية سكان المرتفعات من السكري

منوعات

2026-02-21 | 06:53
دراسة تكتشف سر حماية سكان المرتفعات من السكري
119 شوهد


السومرية نيوز ـ منوعات

لاحظ العلماء أن الأشخاص الذين يعيشون في المرتفعات العالية، حيث ينخفض الأكسجين، أقل عرضة للإصابة بداء السكري مقارنة بأولئك القاطنين عند مستوى سطح البحر.



ومع ذلك، ظل سبب هذه الحماية لغزا طويلا، حتى كشفت دراسة حديثة أجراها علماء في معاهد غلادستون أن خلايا الدم الحمراء تعمل كإسفنج للغلوكوز في ظروف نقص الأكسجين، ما يقلل مستويات السكر في الدم.

وأظهر العلماء أن خلايا الدم الحمراء يمكنها تعديل عملية الأيض لديها لامتصاص السكر من مجرى الدم. وفي المرتفعات العالية، يساعد هذا التكيف الخلايا على نقل الأكسجين بكفاءة أكبر إلى الأنسجة، مع تحقيق فائدة جانبية مهمة تتمثل في خفض مستويات الغلوكوز.

وتقول إيشا جاين، الحاصلة على درجة الدكتوراه والباحثة في معاهد غلادستون: "تمثل خلايا الدم الحمراء جزءا خفيا من عملية استقلاب الغلوكوز لم يُدرك أهميته حتى الآن. قد يفتح هذا الاكتشاف آفاقا للتفكير في التحكم بمستوى السكر في الدم".

وأمضت جاين وفريقها سنوات في دراسة تأثير نقص الأكسجين على الجسم والتمثيل الغذائي. ولاحظ الفريق أن الفئران التي تتنفس هواء منخفض الأكسجين تمتلك مستويات غلوكوز أقل بكثير في الدم، ما يشير إلى استهلاك أسرع للغلوكوز بعد الأكل، وهو مؤشر لانخفاض خطر الإصابة بالسكري. ومع ذلك، لم تظهر الأعضاء الرئيسية مثل العضلات والدماغ والكبد أي سبب لهذا الانخفاض عند تتبع مسار الغلوكوز.

وباستخدام تقنيات تصوير متقدمة، اكتشف العلماء أن خلايا الدم الحمراء كانت تمتص كميات كبيرة من الغلوكوز، على عكس الاعتقاد السابق بأنها خلايا بسيطة من الناحية الأيضية.

وأظهرت التجارب أن الفئران في ظروف نقص الأكسجين لم تُنتج خلايا دم حمراء أكثر فحسب، بل امتصت كل خلية كمية من الغلوكوز تفوق ما تمتصه الخلايا في الظروف الطبيعية للأكسجين.

ولتوضيح الآليات الجزيئية، تعاون الفريق مع الدكتور أنجيلو داليساندرو من جامعة كولورادو أنشوتز الطبية، والدكتور آلان دكتور من جامعة ميريلاند، وبيّنوا أن خلايا الدم الحمراء تستخدم الغلوكوز لإنتاج جزيء يساعد على إطلاق الأكسجين إلى الأنسجة، وهو أمر حيوي عند نقص الأكسجين.
الأكثر مشاهدة
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
Play
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
Play
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
Play
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
Play
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
Play
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
Play
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
بال 90
Play
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
Play
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
Play
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-20
Play
العراق في دقيقة 20-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
Play
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20

تعرف على أصل حكاية القطايف
06:02 | 2026-02-21
تحديث كبير قادم لنظام "ويندوز 11"
01:19 | 2026-02-21
لماذا يتعلق بعض الأشخاص بالحزن بعد فقدان الأحبة.. دراسة توضح
11:54 | 2026-02-20
دراسة تكشف مقاربة علمية تبشر بعلاجات جديدة لمرض السكري
04:10 | 2026-02-20
كيف يؤثر استخدام الإنترنت على صحة الصائمين في رمضان؟
03:55 | 2026-02-20
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
03:42 | 2026-02-20

