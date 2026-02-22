اعلى 16 تخصصاً جامعياً من حيث الدخل بعد 5 سنوات من التخرج

هذا ما تكشفه أحدث بيانات في ، استناداً إلى بيانات تعداد لعام 2024.يقيس التحليل الصادر عن الفيدرالي الدخل السنوي للعاملين بدوام كامل ممن يحملون درجة البكالوريوس فقط (باستثناء الطلاب المسجلين حالياً). وتؤكد الأرقام أن تخصصات الهندسة المختلفة تواصل تصدرها قائمة أعلى المهن دخلاً، بحسب ما نقلته شبكة " ".ويحصل خريجو الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر والهندسة الكيميائية – وهم في الفئة العمرية 22 إلى 27 عاماً – على رواتب وسطية تبدأ من 85 ألف دولار سنوياً، وهو ما يقارب ضعف متوسط الدخل الشخصي في الولايات المتحدة الذي يتجاوز قليلاً 45 ألف دولار.ورغم ذلك، لا تمثل الهندسة سوى 6% فقط من إجمالي شهادات البكالوريوس الممنوحة على مستوى الولايات المتحدة، وفقاً لمركز الإحصاءات التربوية الوطني.أعلى 16تخصصاً من حيث الدخل خلال أول 5 سنوات بعد التخرج، للعاملين بين 22 و27 عاماً:هندسة الكمبيوتر – 90 ألف دولارعلوم الكمبيوتر – 87 ألف دولار– 85 ألف دولارالهندسة الجوية والفضائية – 85 ألف دولارالهندسة الصناعية – 83 ألف دولارالهندسة الكهربائية – 82 ألف دولارالهندسة الميكانيكية – 80 ألف دولارخدمات البناء – 75 ألف دولارالهندسة المدنية – 75 ألف دولارالهندسة العامة – 75 ألف دولارالهندسة المتنوعة – 75 ألف دولارالاقتصاد – 72 ألف دولارتحليل الأعمال – 72 ألف دولارالمالية – 70 ألف دولارالرياضيات – 70 ألف دولارالتمريض – 70 ألف دولارالطلب على المهندسين يواصل النمو رغم صعودتشير بيانات الرابطة الوطنية لأصحاب العمل والكليات (NACE) إلى استمرار الطلب القوي على المهندسين بفضل مزيج مهاراتهم التقنية والرياضية، رغم التحولات الكبيرة التي سببها الذكاء الاصطناعي في أساليب أداء الوظائف.كما تتوقع الأميركية نمواً في العديد من التخصصات الهندسية خلال العقد المقبل، ما يعزز جاذبية هذه المسارات المهنية.تفوق دائم حتى منتصف المسار الوظيفيوتظهر البيانات أن رواتب المهندسين تواصل الارتفاع مع التقدم في العمر. فبين خريجي الفئة العمرية 35 إلى 45 عاماً، تحقق جميع تخصصات الهندسة دخلاً وسطياً يبلغ 100 ألف دولار أو أكثر.وهذه قائمة التخصصات الأعلى دخلاً في منتصف المسار الوظيفي:الهندسة الكيميائية – 135 ألف دولارهندسة الكمبيوتر – 131 ألف دولارالهندسة الجوية والفضائية – 130 ألف دولارالهندسة الكهربائية – 123 ألف دولارعلوم الكمبيوتر – 120 ألف دولارالهندسة الميكانيكية – 120 ألف دولارخدمات البناء – 120 ألف دولارالهندسة المدنية – 115 ألف دولارالاقتصاد – 115 ألف دولارالمالية – 112 ألف دولارتحليل الأعمال – 109 ألف دولارالهندسة العامة – 105 ألف دولارالهندسة المتنوعة – 105 ألف دولار– 105 ألف دولارتكنولوجيا الهندسة – 104 ألف دولارالهندسة الصناعية – 100 ألف دولارالرياضيات – 100 ألف دولارنظم المعلومات – 100 ألف دولارالتسويق – 100 ألف دولارالكيمياء الحيوية – 100 ألف دولارالعلوم السياسية – 100 ألف دولارعلى النقيض، تظهر البيانات أن تخصصات التعليم والفنون تأتي في ذيل القائمة من حيث الدخل، إذ تحقق ست تخصصات في مجال التعليم دخلاً وسطياً أقل من 60 ألف دولار لمن تتراوح أعمارهم بين 35 و45 عاماً، ما يجعلها ضمن أقل المسارات دخلاً.