اعلى 16 تخصصاً جامعياً من حيث الدخل بعد 5 سنوات من التخرج

هذا ما تكشفه أحدث بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي
في نيويورك
، استناداً إلى بيانات تعداد الولايات المتحدة
لعام 2024.
يقيس التحليل الصادر عن الفيدرالي الدخل السنوي للعاملين بدوام كامل ممن يحملون درجة البكالوريوس فقط (باستثناء الطلاب المسجلين حالياً). وتؤكد الأرقام أن تخصصات الهندسة المختلفة تواصل تصدرها قائمة أعلى المهن دخلاً، بحسب ما نقلته شبكة "cnbc
".
ويحصل خريجو هندسة
الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر والهندسة الكيميائية – وهم في الفئة العمرية 22 إلى 27 عاماً – على رواتب وسطية تبدأ من 85 ألف دولار سنوياً، وهو ما يقارب ضعف متوسط الدخل الشخصي في الولايات المتحدة الذي يتجاوز قليلاً 45 ألف دولار.
ورغم ذلك، لا تمثل الهندسة سوى 6% فقط من إجمالي شهادات البكالوريوس الممنوحة على مستوى الولايات المتحدة، وفقاً لمركز الإحصاءات التربوية الوطني.
أعلى 16تخصصاً من حيث الدخل خلال أول 5 سنوات بعد التخرج، للعاملين بين 22 و27 عاماً:
هندسة الكمبيوتر – 90 ألف دولار
علوم الكمبيوتر – 87 ألف دولار
الهندسة الكيميائية
– 85 ألف دولار
الهندسة الجوية والفضائية – 85 ألف دولار
الهندسة الصناعية – 83 ألف دولار
الهندسة الكهربائية – 82 ألف دولار
الهندسة الميكانيكية – 80 ألف دولار
خدمات البناء – 75 ألف دولار
الهندسة المدنية – 75 ألف دولار
الهندسة العامة – 75 ألف دولار
الهندسة المتنوعة – 75 ألف دولار
الاقتصاد – 72 ألف دولار
تحليل الأعمال – 72 ألف دولار
المالية – 70 ألف دولار
الرياضيات – 70 ألف دولار
التمريض – 70 ألف دولار
الطلب على المهندسين يواصل النمو رغم صعود الذكاء الاصطناعي
تشير بيانات الرابطة الوطنية لأصحاب العمل والكليات (NACE) إلى استمرار الطلب القوي على المهندسين بفضل مزيج مهاراتهم التقنية والرياضية، رغم التحولات الكبيرة التي سببها الذكاء الاصطناعي في أساليب أداء الوظائف.
كما تتوقع وزارة العمل
الأميركية نمواً في العديد من التخصصات الهندسية خلال العقد المقبل، ما يعزز جاذبية هذه المسارات المهنية.
تفوق دائم حتى منتصف المسار الوظيفي
وتظهر البيانات أن رواتب المهندسين تواصل الارتفاع مع التقدم في العمر. فبين خريجي الفئة العمرية 35 إلى 45 عاماً، تحقق جميع تخصصات الهندسة دخلاً وسطياً يبلغ 100 ألف دولار أو أكثر.
وهذه قائمة التخصصات الأعلى دخلاً في منتصف المسار الوظيفي:
الهندسة الكيميائية – 135 ألف دولار
هندسة الكمبيوتر – 131 ألف دولار
الهندسة الجوية والفضائية – 130 ألف دولار
الهندسة الكهربائية – 123 ألف دولار
علوم الكمبيوتر – 120 ألف دولار
الهندسة الميكانيكية – 120 ألف دولار
خدمات البناء – 120 ألف دولار
الهندسة المدنية – 115 ألف دولار
الاقتصاد – 115 ألف دولار
المالية – 112 ألف دولار
تحليل الأعمال – 109 ألف دولار
الهندسة العامة – 105 ألف دولار
الهندسة المتنوعة – 105 ألف دولار
الفيزياء
– 105 ألف دولار
تكنولوجيا الهندسة – 104 ألف دولار
الهندسة الصناعية – 100 ألف دولار
الرياضيات – 100 ألف دولار
نظم المعلومات – 100 ألف دولار
التسويق – 100 ألف دولار
الكيمياء الحيوية – 100 ألف دولار
العلوم السياسية – 100 ألف دولار
على النقيض، تظهر البيانات أن تخصصات التعليم والفنون تأتي في ذيل القائمة من حيث الدخل، إذ تحقق ست تخصصات في مجال التعليم دخلاً وسطياً أقل من 60 ألف دولار لمن تتراوح أعمارهم بين 35 و45 عاماً، ما يجعلها ضمن أقل المسارات دخلاً.