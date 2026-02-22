نصائح لتجنب أعراض الحساسية مع اقتراب الربيع

وحسب خبيرة العدسات الطبية تينا باتيل فإن هناك عدة خطوات يمكن اتباعها لتقليل هذه الأعراض داخل المنزل، بحسب موقع "إكسبرس"، البريطاني.وأكدت باتيل أن فتح النوافذ فور ارتفاع درجات الحرارة قد يفاقم المشكلة، إذ يسمح بدخول حبوب اللقاح إلى المنزل، ما يؤدي إلى تهيج العينين والأنف، وصعوبة التخلص منها لاحقًا.كما نصحت باتيل باستخدام المكنسة الكهربائية بانتظام ومسح الأسطح بقطعة قماش مبللة لإزالة الغبار وحبوب اللقاح.وأضافت أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية يجب عليهم تجنب الاحتفاظ بالزهور الطبيعية في المنزل، أو على الأقل التأكد من نوع الزهور، حيث يمكن لبعضها مثل التوليب والهيدرانجيا والأوركيد والبيوني أن تزيد من الأعراض، بينما يمكن اختيار الزهور الأقل تسببًا للحساسية مثل الورود.وللوقاية الإضافية، أوصت باتيل بتطبيق الجيل أو الفازلين حول فتحات الأنف، إذ يساعد في حصر الغبار وحبوب اللقاح ومنعها من الدخول إلى مجرى التنفس.وتظل هذه الإجراءات من بين الطرق البسيطة والفعالة للحد من أعراض حساسية القش في المنزل، خاصة مع تزايد مستويات حبوب اللقاح في بداية فصل الربيع.