ماذا يحدث اذا قمنا بشرب الحليب بعد التمارين؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بخمس أرواح
من
01:30 PM
الى
02:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يخفض عدد دبلوماسيي البعثة الروسية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556861-639074522186124088.jpg
ماذا يحدث اذا قمنا بشرب الحليب بعد التمارين؟
منوعات
2026-02-23 | 09:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
98 شوهد
أشارت أبحاث حديثة إلى أن تناول كوب من
الحليب
عقب الانتهاء من التمارين الرياضية مباشرة قد يشكل خطوة فعّالة في دعم قوة العظام وتقليل احتمالات التعرض للكسور، خاصة مع التقدم في العمر. فالحليب يُعد مصدرًا غنيًا بالعناصر الأساسية لصحة الجهاز العضلي الهيكلي، وعلى رأسها البروتين والكالسيوم.
Paste
Cancel
ومع الارتفاع المستمر في متوسط الأعمار عالميًا، بات الحفاظ على الكتلة العضلية وكثافة العظام تحديًا صحيًا متزايدًا، إذ يعاني ملايين الأشخاص من هشاشة العظام، بينما يدخل كثيرون بعد سن الخمسين في مراحل مبكرة من ترقق العظام دون أن يدركوا ذلك.
ال
ديسهم في تقوية العظام والحد من مخاطر الكسور الناتجة عن السقوط.
وشارك في الدراسة عدد من المتطوعين خضعوا لبرنامج تدريبي استمر
ثمانية
أسابيع، بمعدل ثلاث حصص أسبوعيًا، وتوزعوا على أربع مجموعات: تمارين فقط، تمارين مع توعية غذائية، تمارين مع توعية غذائية وتناول
الحليب
البقري، وأخرى مع توعية غذائية وتناول حليب الصويا.
وتناول أفراد مجموعة الحليب نحو 240 مل من الحليب قليل الدسم خلال فترة تتراوح بين نصف ساعة وساعة بعد التمرين، مصحوبًا بوجبة كربوهيدراتية خفيفة لتحقيق توازن غذائي.
وأظهرت النتائج تحسنًا عامًا في سرعة المشي لدى جميع المشاركين، ما يؤكد فائدة النشاط البدني المنتظم. غير أن التحسن الأكبر ظهر لدى المجموعة التي جمعت بين التمارين والتثقيف الغذائي وشرب الحليب، حيث تحسنت لديهم قوة القبضة، وسرعة الحركة، والقدرة على النهوض والجلوس المتكرر.
ولفت الباحثون إلى أن تأثير الحليب في دعم وظائف العضلات بدا أوضح مقارنة بحليب الصويا، كما تبين أن التوعية الغذائية وحدها لا تحقق نتائج ملموسة ما لم يصاحبها تعديل فعلي في النظام الغذائي.
وخلصت الدراسة إلى أن تناول مصدر بروتيني، خصوصًا الحليب، مباشرة بعد التمارين قد يعزز صحة العظام ويرفع كفاءة الأداء البدني لدى كبار السن. ومع ذلك، شدد الباحثون على أن قِصر مدة الدراسة يُعد من القيود، ما يستدعي إجراء أبحاث أطول زمنًا لتأكيد هذه النتائج.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
ماذا يحدث لمعدتك عند تناول الفشار يوميا؟
13:16 | 2025-12-22
ماذا يحدث في مدريد.. خبيرة تغذية تكشف المستور
15:22 | 2025-12-19
ماذا يحدث في خبات باربيل؟
11:46 | 2025-12-01
العراق يلجأ لوضع خطة طوارئ لتامين مياه الشرب
09:02 | 2026-02-09
الحليب
التمارين الرياضية
الرياض
ثمانية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
متنبئ جوي: استعدوا للغد
محليات
31.36%
09:14 | 2026-02-22
متنبئ جوي: استعدوا للغد
09:14 | 2026-02-22
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
أخبار الطقس
25.96%
01:16 | 2026-02-22
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
01:16 | 2026-02-22
خبر سار للموظفين
محليات
22.48%
07:47 | 2026-02-22
خبر سار للموظفين
07:47 | 2026-02-22
استقرار على ارتفاع.. اخر تحديث اسعار الدولار
اقتصاد
20.2%
02:43 | 2026-02-22
استقرار على ارتفاع.. اخر تحديث اسعار الدولار
02:43 | 2026-02-22
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
اخترنا لك
تحديث جديد من "واتساب" يخص الرسائل السابقة
11:27 | 2026-02-23
لتفادي إرهاق المعدة بعد الإفطار.. 5 نصائح تخص الصيام
11:04 | 2026-02-23
نصائح لتجنب أعراض الحساسية مع اقتراب الربيع
13:19 | 2026-02-22
القمر يتقلّص ويثير مخاوف العلماء
08:22 | 2026-02-22
اعلى 16 تخصصاً جامعياً من حيث الدخل بعد 5 سنوات من التخرج
07:56 | 2026-02-22
دراسة تكتشف سر حماية سكان المرتفعات من السكري
06:53 | 2026-02-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.