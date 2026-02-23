ماذا يحدث اذا قمنا بشرب الحليب بعد التمارين؟

PasteCancelومع الارتفاع المستمر في متوسط الأعمار عالميًا، بات الحفاظ على الكتلة العضلية وكثافة العظام تحديًا صحيًا متزايدًا، إذ يعاني ملايين الأشخاص من هشاشة العظام، بينما يدخل كثيرون بعد سن الخمسين في مراحل مبكرة من ترقق العظام دون أن يدركوا ذلك.الديسهم في تقوية العظام والحد من مخاطر الكسور الناتجة عن السقوط.وشارك في الدراسة عدد من المتطوعين خضعوا لبرنامج تدريبي استمر أسابيع، بمعدل ثلاث حصص أسبوعيًا، وتوزعوا على أربع مجموعات: تمارين فقط، تمارين مع توعية غذائية، تمارين مع توعية غذائية وتناول البقري، وأخرى مع توعية غذائية وتناول حليب الصويا.وتناول أفراد مجموعة الحليب نحو 240 مل من الحليب قليل الدسم خلال فترة تتراوح بين نصف ساعة وساعة بعد التمرين، مصحوبًا بوجبة كربوهيدراتية خفيفة لتحقيق توازن غذائي.وأظهرت النتائج تحسنًا عامًا في سرعة المشي لدى جميع المشاركين، ما يؤكد فائدة النشاط البدني المنتظم. غير أن التحسن الأكبر ظهر لدى المجموعة التي جمعت بين التمارين والتثقيف الغذائي وشرب الحليب، حيث تحسنت لديهم قوة القبضة، وسرعة الحركة، والقدرة على النهوض والجلوس المتكرر.ولفت الباحثون إلى أن تأثير الحليب في دعم وظائف العضلات بدا أوضح مقارنة بحليب الصويا، كما تبين أن التوعية الغذائية وحدها لا تحقق نتائج ملموسة ما لم يصاحبها تعديل فعلي في النظام الغذائي.وخلصت الدراسة إلى أن تناول مصدر بروتيني، خصوصًا الحليب، مباشرة بعد التمارين قد يعزز صحة العظام ويرفع كفاءة الأداء البدني لدى كبار السن. ومع ذلك، شدد الباحثون على أن قِصر مدة الدراسة يُعد من القيود، ما يستدعي إجراء أبحاث أطول زمنًا لتأكيد هذه النتائج.