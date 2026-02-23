لتفادي إرهاق المعدة بعد الإفطار.. 5 نصائح تخص الصيام

غير أن هذا الإفطار "الثقيل" قد يتحول من مصدر للطاقة إلى عبء حقيقي على الجهاز الهضمي، مسببا شعورا بالانتفاخ والخمول واضطرابات الهضم.ماذا يحدث للجهاز الهضمي بعد الصيام؟ويقول استشاري الجهاز الهضمي بوزارة المصرية الدكتور خالد إنه " خلال ساعات الصيام، يكون الجهاز الهضمي في حالة راحة نسبية، حيث يقل إفراز العصارات الهاضمة وتنخفض حركة الأمعاء، وعند تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة، خاصة الأطعمة الدهنية والمقلية، يجد الجهاز الهضمي نفسه مطالبا ببذل مجهود مفاجئ، ما قد يؤدي إلى بطء الهضم وزيادة الشعور بعدم الراحة".لماذا يرهق الإفطار الثقيل المعدة؟ويرتبط الإرهاق الهضمي بعد الإفطار بعدة عوامل، أبرزها تناول الطعام بسرعة بعد الأذان، الإكثار من المقليات والدهون، الجمع بين أطعمة متعددة وثقيلة في وجبة واحدة، وشرب المشروبات الغازية مع الطعام.وهذه العوامل تؤدي إلى تمدد المعدة، وزيادة إفراز الأحماض، وتراكم الغازات، وهو ما يفسر الشعور بالامتلاء والتخمة، حرقة المعدة، خمول ونعاس وآلام أو تقلصات بالبطن، وقد تزداد هذه الأعراض لدى مرضى القولون العصبي أو من يعانون من ارتجاع المريء.كيف تجعل الإفطار أخف على جهازك الهضمي؟ولجعل إفطارك أخف على الجهاز الهضمي ينصحك د.البدري بخمسة نصائح:أولا: ابدأ الإفطار تدريجيًا: تمر وماء أو شوربة خفيفة، ثم الانتظار قبل الوجبة الرئيسية.ثانيا: تقسيم الوجبة: تناول كميات معتدلة بدلًا من وجبة واحدة كبيرة.ثالثا: تقليل الدهون: اختر الأطعمة المشوية أو المطهية بدلًا من المقلية.رابعا: المشي بعد الإفطار: المشي الخفيف يساعد على تنشيط الهضم.خامسا: السحور ودوره في التوازن الهضمي: وجبة سحور متوازنة وخفيفة تقلل الشعور بالجوع الشديد عند الإفطار، وبالتالي تقلل الميل إلى الإفراط في الطعام. ويُفضل أن تحتوي على بروتينات خفيفة وألياف وسوائل كافية.