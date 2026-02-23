تحديث جديد من "واتساب" يخص الرسائل السابقة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بخمس أرواح
من
01:30 PM
الى
02:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يخفض عدد دبلوماسيي البعثة الروسية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556880-639074609194835219.png
تحديث جديد من "واتساب" يخص الرسائل السابقة
منوعات
2026-02-23 | 11:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
263 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أعلنت منصة التراسل الفوري "واتساب" عن إطلاق ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة مجموعات الدردشة وتقليل الحاجة إلى طرق غير منظمة لمشاركة المعلومات مع الأعضاء الجدد.
وستصل هذه الميزة إلى نحو 3 مليارات مستخدم في مختلف أنحاء العالم مع التحديث الجديد الذي يتم طرحه تدريجيًّا.
والميزة الجديدة التي أطلقت عليها الشركة اسم Group Message History تتيح للمسؤولين في مجموعات الدردشة مشاركة جزء من تاريخ الرسائل الأخيرة مع الأعضاء الذين تمت إضافتهم حديثًا.
وبحسب ما أوضحته الشركة الأم "ميتا"، فإن هذا يساعد الأعضاء الجدد على اللحاق بسياق المحادثة دون الحاجة إلى النسخ واللصق أو إرسال لقطات الشاشة. كما يمكن للمشرف في المجموعة اختيار بين 25 إلى 100 رسالة سابقة ليتم إرسالها إلى العضو الجديد، وذلك بعد إضافته إلى الدردشة.
وهذا يعني أن الميزة الجديدة لا تمنح العضو الجديد إمكانية التمرير عبر كل محادثات المجموعة السابقة منذ إنشائها، لكنها توفر طريقة مختصرة لإطلاعهم على أهم التبادلات التي سبقت مشاركتهم.
أهمية الميزة
وكانت هذه الميزة واحدة من الأكثر طلبًا من قبل مستخدمي "
واتساب
" منذ سنوات، خصوصًا في المجموعات القديمة والكبيرة، حيث يصعب على الأعضاء الجدد فهم سياق المناقشة أو المشاركة بنشاط دون العودة إلى الرسائل السابقة يدويًّا أو عبر طرق غير عملية. وتم تصميم الميزة بحيث يظل التحكم في المحتوى للمدراء فقط، إذ يمكن للمشرفين تفعيل أو تعطيل خيار المشاركة في أي وقت.
طرح تدريجي
وتشير التقارير إلى أن الميزة لن يتم طرحها للجميع دفعة واحدة، بل سيتم توسيع نطاقها تدريجيًّا عبر التحديثات؛ لذلك قد يستغرق وصولها إلى بعض المستخدمين بضعة أسابيع.
وفي هذا السياق تحث "واتساب" المستخدمين على التأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث نسخة متاحة عبر متاجر التطبيقات لضمان ظهور الميزة لديهم بأسرع وقت ممكن.
وبحسب الخبراء، من المتوقع أن تساعد هذه الميزة في تقليل الارتباك وتحسين التفاعل داخل المجموعات، وتعزز من تجربة المستخدمين الذين ينضمون حديثًا إلى مجموعات قائمة مسبقًا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
واتساب يُطلق ميزة جديدة لتسجيل الرسائل تلقائيًا
09:59 | 2025-12-13
تحديثات تحوّل "واتساب" إلى منصة تواصل شاملة
05:02 | 2025-12-12
واتساب يذكّر: كيف تخرج من كروبات "واتساب" بلا احراج؟
07:15 | 2025-12-16
تعليق أمريكي جديد يخص نقل معتقلي "داعش" من سوريا للعراق
14:11 | 2026-02-05
واتساب
ميزة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الجدي
بيرة
يارا
ريجي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
متنبئ جوي: استعدوا للغد
محليات
31.36%
09:14 | 2026-02-22
متنبئ جوي: استعدوا للغد
09:14 | 2026-02-22
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
أخبار الطقس
25.96%
01:16 | 2026-02-22
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
01:16 | 2026-02-22
خبر سار للموظفين
محليات
22.48%
07:47 | 2026-02-22
خبر سار للموظفين
07:47 | 2026-02-22
استقرار على ارتفاع.. اخر تحديث اسعار الدولار
اقتصاد
20.2%
02:43 | 2026-02-22
استقرار على ارتفاع.. اخر تحديث اسعار الدولار
02:43 | 2026-02-22
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
اخترنا لك
لتفادي إرهاق المعدة بعد الإفطار.. 5 نصائح تخص الصيام
11:04 | 2026-02-23
ماذا يحدث اذا قمنا بشرب الحليب بعد التمارين؟
09:01 | 2026-02-23
نصائح لتجنب أعراض الحساسية مع اقتراب الربيع
13:19 | 2026-02-22
القمر يتقلّص ويثير مخاوف العلماء
08:22 | 2026-02-22
اعلى 16 تخصصاً جامعياً من حيث الدخل بعد 5 سنوات من التخرج
07:56 | 2026-02-22
دراسة تكتشف سر حماية سكان المرتفعات من السكري
06:53 | 2026-02-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.