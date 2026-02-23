تحديث جديد من "واتساب" يخص الرسائل السابقة

وستصل هذه الميزة إلى نحو 3 مليارات مستخدم في مختلف أنحاء العالم مع التحديث الجديد الذي يتم طرحه تدريجيًّا.والميزة الجديدة التي أطلقت عليها الشركة اسم Group Message History تتيح للمسؤولين في مجموعات الدردشة مشاركة جزء من تاريخ الرسائل الأخيرة مع الأعضاء الذين تمت إضافتهم حديثًا.وبحسب ما أوضحته الشركة الأم "ميتا"، فإن هذا يساعد الأعضاء الجدد على اللحاق بسياق المحادثة دون الحاجة إلى النسخ واللصق أو إرسال لقطات الشاشة. كما يمكن للمشرف في المجموعة اختيار بين 25 إلى 100 رسالة سابقة ليتم إرسالها إلى العضو الجديد، وذلك بعد إضافته إلى الدردشة.وهذا يعني أن الميزة الجديدة لا تمنح العضو الجديد إمكانية التمرير عبر كل محادثات المجموعة السابقة منذ إنشائها، لكنها توفر طريقة مختصرة لإطلاعهم على أهم التبادلات التي سبقت مشاركتهم.أهمية الميزةوكانت هذه الميزة واحدة من الأكثر طلبًا من قبل مستخدمي " " منذ سنوات، خصوصًا في المجموعات القديمة والكبيرة، حيث يصعب على الأعضاء الجدد فهم سياق المناقشة أو المشاركة بنشاط دون العودة إلى الرسائل السابقة يدويًّا أو عبر طرق غير عملية. وتم تصميم الميزة بحيث يظل التحكم في المحتوى للمدراء فقط، إذ يمكن للمشرفين تفعيل أو تعطيل خيار المشاركة في أي وقت.طرح تدريجيوتشير التقارير إلى أن الميزة لن يتم طرحها للجميع دفعة واحدة، بل سيتم توسيع نطاقها تدريجيًّا عبر التحديثات؛ لذلك قد يستغرق وصولها إلى بعض المستخدمين بضعة أسابيع.وفي هذا السياق تحث "واتساب" المستخدمين على التأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث نسخة متاحة عبر متاجر التطبيقات لضمان ظهور الميزة لديهم بأسرع وقت ممكن.وبحسب الخبراء، من المتوقع أن تساعد هذه الميزة في تقليل الارتباك وتحسين التفاعل داخل المجموعات، وتعزز من تجربة المستخدمين الذين ينضمون حديثًا إلى مجموعات قائمة مسبقًا.