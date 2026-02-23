6 إعدادات مهمة في ساعة أبل

وتقدّم ساعة أبل مجموعة من الميزات المتقدمة لتتبع النوم، إلا أن دقة البيانات وموثوقيتها تعتمد بشكل كبير على الإعدادات التي يقوم المستخدم بتفعيلها.ومن هذا المنطلق، سنسلط الضوء على 6 إعدادات أساسية يجب تعديلها للحصول على نتائج أكثر دقة أثناء النوم.تفعيل تتبع النوم رسميًّاأول خطوة يجب على المستخدمين القيام بها هي تفعيل خاصية تتبع النوم من خلال تطبيق الساعة على جهاز آيفون الخاص بهم.فبدون تفعيل هذه الخاصية، قد تعتمد الساعة فقط على توقعات التطبيقات لوقت النوم؛ما يؤدي إلى تقديرات أقل دقة لمراحل النوم ومدة النوم الفعلية.ملاءمة الساعةلا تقتصر دقة تتبع النوم على الإعدادات البرمجية فقط، بل يلعب وضع الساعة على المعصم دورًا مهمًّا أيضًا. لذا يُنصح بضبط الحزام بحيث يكون ملائمًا بشكل مريح وعلى تماس بالجلد طوال الليل؛ ما يضمن استمرار المستشعرات بشكل صحيح دون انقطاع أو تشويش.تفعيل اكتشاف المعصمتُعد ميزة اكتشاف المعصم من الإعدادات الحيوية لأنها تمكّن الساعة من متابعة معدل ضربات القلب باستمرار في الخلفية. هذا النوع من المراقبة يُعد أساسيًّا لتحليل مراحل النوم المختلفة بدقة، خصوصًا لتحديد فترات النوم العميق والحركة السريعة للعين.أدوات استكشاف الأكسجينإذا كانت ساعتك من أبل Series 9 أو الأحدث، فيمكنك الاستفادة من أدوات تتعلق بمراقبة الأكسجين في الدم وخصائص اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم.وهذه الإعدادات تُتيح للساعة جمع بيانات إضافية عن وظائف الجسم أثناء النوم؛ ما يساعد على تقديم صورة أكثر اكتمالًا عن جودة النوم.تذكيرات الشحننظرًا إلى أن ساعة أبل تحتاج إلى بطارية كافية لتسجيل بيانات النوم طوال الليل، فمن المفيد تفعيل تذكيرات الشحن. وهذه التذكيرات تساعد المستخدم على التأكد من أن الساعة مشحونة بما لا يقل عن 30% قبل النوم، ما يمنع توقف تتبع البيانات في منتصف الليل بسبب نفاد البطارية.تغيرات درجة الحرارةتتيح الساعات الأحدث مثل أبل Series 8 وما بعده ميزة رصد درجة الحرارة عند المعصم أثناء النوم. وتُعد هذه القياسات مؤشرًا إضافيًّا لفهم الأنماط البيولوجية للجسم، وقد تساعد على تحليل جودة النوم عمومًا، خاصة عند مقارنة البيانات بين الليالي المختلفة.