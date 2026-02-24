ظاهرة نادرة.. القمر الدموي يظهر في هذا الموعد

ويحدث الخسوف وفقًا لموقع Economic Times عندما تحجب الأرض عن القمر بالكامل، فيظهر القمر مظلمًا ثم يتحول إلى اللون الأحمر الزاهي، ما يُعرف باسم "القمر الدموي".ويمكن رؤية الظاهرة بوضوح وأمان بالعين المجردة، بخلاف الذي يتطلب حماية خاصة للعيون.لماذا يتحول القمر إلى الأحمر؟اللون الأحمر يأتي نتيجة تشتت ، وهي عملية فيزيائية تحدث في الغلاف الجوي للأرض، حيث تُرشح جزيئات الغلاف الجوي الضوء الأزرق، بينما تمر الأشعة الحمراء الطويلة لتضيء سطح القمر.وهذه الظاهرة تمنح القمر مظهره الدموي الخلاب أثناء ذروة الخسوف.ويختلف الخسوف الكلي عن كسوف الشمس بشكل أساسي في طريقة رؤية الظاهرة، إذ يغطي ظل الأرض القمر بالكامل ويصبح مرئيًّا على نطاق واسع، بينما يظل كسوف الشمس محدودًا على مناطق ضيقة تقع ضمن مسار ظل القمر فقط.ويستمر الخسوف لساعات، في حين أن مرحلة الخسوف الكلي، أي الظل الكامل على سطح القمر، تمتد نحو 59 دقيقة وفقًا لوكالة الأمريكية " "؛ ما يمنح المشاهدين فرصة نادرة للاستمتاع بالمشهد الفلكي.