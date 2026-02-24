هل يحرق الجسم السكر ام الدهون خلال رمضان.. اجابة صادمة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة الخميس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل يحرق الجسم السكر ام الدهون خلال رمضان.. اجابة صادمة

منوعات

2026-02-24 | 09:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل يحرق الجسم السكر ام الدهون خلال رمضان.. اجابة صادمة
409 شوهد

خلال الأيام الأولى من الصيام، يعتمد الجسم في الأساس على مخزون السكر السريع في الكبد والعضلات.

 لكن مع مرور نحو أسبوع من الصيام المنتظم، يبدأ تحول داخلي مهم، حيث يغير الجسم مصدر طاقته الرئيسي ويبدأ في حرق الدهون بكفاءة أعلى، وهذا التحول ليس مفاجئا، بل نتيجة تكيف ذكي مع نمط الامتناع اليومي عن الطعام.

من سكر الدم إلى مخازن الدهون
ويقول استشاري الجهاز الهضمي بوزارة الصحة المصرية الدكتورة أحمد الجمال إنه "في أول يومين إلى ثلاثة أيام من الصيام، يُستنزف مخزون الجليكوجين، وهو الشكل المخزن من الجلوكوز، وبعد أن ينفد هذا المخزون نسبيا، يصبح الجسم مضطرا للبحث عن بديل مستدام للطاقة، فيتجه تدريجيا إلى الدهون المخزنة".

الأسبوع الأول.. مرحلة التحول الأيضي
ويوضح أنه "بحلول نهاية الأسبوع الأول، يكون الجسم قد دخل مرحلة تُعرف بـ(التحول الأيضي)، حيث يقل الاعتماد على السكر وتزداد قدرة الخلايا على استخدام الدهون، ويبدأ الكبد في إنتاج أجسام كيتونية كمصدر بديل للطاقة، وهي العملية التي تساعد الجسم على الحفاظ على نشاطه رغم ساعات الصيام الطويلة".

الهرمونات تغير قواعد اللعبة
ويشرح الدكتور الجمال الدور المهم للهرمونات في هذه المرحلة، فالصيام يؤثر مباشرة على الهرمونات المنظمة للطاقة.

ويقول: " بعد أسبوع ينخفض الإنسولين، مما يسمح بحرق الدهون بدل تخزينها، ويرتفع هرمون الجلوكاجون، الذي يشجع على تفكيك الدهون، ويتحسن التوازن الهرموني المرتبط بالشهية والتمثيل الغذائي، وهذا المناخ الهرموني هو المفتاح الحقيقي لحرق الدهون".

الجسم يدرب نفسه
ولا يحدث هذا التأثير في بديات الصيام، لأن الجسم بطبيعته يفضل المصادر السهلة والسريعة للطاقة، أي السكر، لذا يحتاج إلى عدة أيام ليُعيد تدريب نفسه على استخدام الدهون بكفاءة، والأسبوع الأول هو فترة "التعلم"، وبعدها تبدأ النتائج الأيضية في الظهور.

حرق الدهون لا يعني الإرهاق
وعلى عكس ما يعتقد البعض، فإن الدخول في مرحلة حرق الدهون لا يعني الضعف أو الخمول. بل على العكس، يشعر كثير من الصائمين بعد الأسبوع الأول بطاقة أكثر استقرارا، تراجع نوبات الجوع المفاجئ، وتحسن التركيز الذهني، وذلك لأن الدهون توفر طاقة أبطأ ولكن أكثر ثباتًا.

دور السحور والإفطار
ويشدد الدكتور الجمال على أن نجاح الجسم في حرق الدهون يعتمد أيضا على نوعية الطعام. فالإفراط في السكريات عند الإفطار قد يعيد الجسم مؤقتا إلى الاعتماد على السكر، بينما البروتين، الدهون الصحية، الكربوهيدرات المعقدة، تساعد على استمرار الجسم في نمط الحرق الدهني.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
Play
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الفساد الاداري - حديث رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-26
Play
الفساد الاداري - حديث رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-26
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
Play
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
Play
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
Play
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
Play
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
بال 90
Play
بال 90
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
Play
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-25
Play
نشرة ٢٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-25
Play
العراق في دقيقة 25-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-25
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
أجواء رمضان في العامرية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٨ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-25
Play
أجواء رمضان في العامرية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٨ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-25
الأكثر مشاهدة
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
Play
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الفساد الاداري - حديث رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-26
Play
الفساد الاداري - حديث رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-26
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
Play
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
Play
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
Play
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
Play
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
بال 90
Play
بال 90
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
Play
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-25
Play
نشرة ٢٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-25
Play
العراق في دقيقة 25-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-25
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
أجواء رمضان في العامرية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٨ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-25
Play
أجواء رمضان في العامرية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٨ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-25

اخترنا لك
جدل واسع بسبب اختراع غريب للتحكم بالعقل عبر الشاشات الرقمية
07:15 | 2026-02-26
شاهد اصغر هاتف ذكي في العالم
13:30 | 2026-02-25
السبت المقبل.. ظاهرة نادرة تحدث في السماء
12:36 | 2026-02-25
أخطاء شائعة تضعف اتصال البلوتوث في أندرويد
08:29 | 2026-02-25
هل يقلل النشاط البدني من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان
13:15 | 2026-02-24
خطر خفي يلاحق الرجال يومياً ومعه سرطان البروستات
10:42 | 2026-02-24

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.