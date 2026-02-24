هل يحرق الجسم السكر ام الدهون خلال رمضان.. اجابة صادمة

لكن مع مرور نحو أسبوع من الصيام المنتظم، يبدأ تحول داخلي مهم، حيث يغير الجسم مصدر طاقته الرئيسي ويبدأ في حرق الدهون بكفاءة أعلى، وهذا التحول ليس مفاجئا، بل نتيجة تكيف ذكي مع نمط الامتناع اليومي عن الطعام.من سكر الدم إلى مخازن الدهونويقول استشاري الجهاز الهضمي بوزارة المصرية أحمد الجمال إنه "في أول يومين إلى ثلاثة أيام من الصيام، يُستنزف مخزون الجليكوجين، وهو الشكل المخزن من الجلوكوز، وبعد أن ينفد هذا المخزون نسبيا، يصبح الجسم مضطرا للبحث عن بديل مستدام للطاقة، فيتجه تدريجيا إلى الدهون المخزنة".الأسبوع الأول.. مرحلة التحول الأيضيويوضح أنه "بحلول نهاية الأسبوع الأول، يكون الجسم قد دخل مرحلة تُعرف بـ(التحول الأيضي)، حيث يقل الاعتماد على السكر وتزداد قدرة الخلايا على استخدام الدهون، ويبدأ الكبد في إنتاج أجسام كيتونية كمصدر بديل للطاقة، وهي العملية التي تساعد الجسم على الحفاظ على نشاطه رغم ساعات الصيام الطويلة".الهرمونات تغير قواعد اللعبةويشرح الدكتور الجمال الدور المهم للهرمونات في هذه المرحلة، فالصيام يؤثر مباشرة على الهرمونات المنظمة للطاقة.ويقول: " بعد أسبوع ينخفض الإنسولين، مما يسمح بحرق الدهون بدل تخزينها، ويرتفع هرمون الجلوكاجون، الذي يشجع على تفكيك الدهون، ويتحسن التوازن الهرموني المرتبط بالشهية والتمثيل الغذائي، وهذا المناخ الهرموني هو المفتاح الحقيقي لحرق الدهون".الجسم يدرب نفسهولا يحدث هذا التأثير في بديات الصيام، لأن الجسم بطبيعته يفضل المصادر السهلة والسريعة للطاقة، أي السكر، لذا يحتاج إلى عدة أيام ليُعيد تدريب نفسه على استخدام الدهون بكفاءة، والأسبوع الأول هو فترة "التعلم"، وبعدها تبدأ النتائج الأيضية في الظهور.حرق الدهون لا يعني الإرهاقوعلى عكس ما يعتقد البعض، فإن الدخول في مرحلة حرق الدهون لا يعني الضعف أو الخمول. بل على العكس، يشعر كثير من الصائمين بعد الأسبوع الأول بطاقة أكثر استقرارا، تراجع نوبات الجوع المفاجئ، وتحسن التركيز الذهني، وذلك لأن الدهون توفر طاقة أبطأ ولكن أكثر ثباتًا.دور السحور والإفطارويشدد الدكتور الجمال على أن نجاح الجسم في حرق الدهون يعتمد أيضا على نوعية الطعام. فالإفراط في السكريات عند الإفطار قد يعيد الجسم مؤقتا إلى الاعتماد على السكر، بينما البروتين، الدهون الصحية، الكربوهيدرات المعقدة، تساعد على استمرار الجسم في نمط الحرق الدهني.