خطر خفي يلاحق الرجال يومياً ومعه سرطان البروستات

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكويت تدعو العراق للتعامل الجاد وفق القانون الدولي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خطر خفي يلاحق الرجال يومياً ومعه سرطان البروستات

منوعات

2026-02-24 | 10:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خطر خفي يلاحق الرجال يومياً ومعه سرطان البروستات
230 شوهد

حذر علماء من أن التعرض اليومي للبلاستيك، من عبوات الطعام ومستحضرات التجميل إلى الأدوات المنزلية، قد يشكل خطرا خفيا على صحة الرجال.



وأظهرت دراسة جديدة أن شظايا البلاستيك الدقيقة تتراكم داخل البروستات، حيث وُجدت مست
ويات أعلى بكثير في الأنسجة السرطانية مقارنة بالأنسجة السليمة من الغدة. وبينما أكد العلماء أن النتائج لا تثبت علاقة سببية بعد، فإنها تضيف إلى المخاوف بشأن التأثير الطويل الأمد للتعرض للبلاستيك على الجسم، خاصة مع ارتفاع حالات تشخيص سرطان البروستات في السنوات الأخيرة.

وحللت الدراسة، التي أجراها علماء في مركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك، أنسجة البروستات المأخوذة من عشرة رجال خضعوا لاستئصال الغدة بالكامل كجزء من علاجهم من السرطان.

ووجد فريق البحث البلاستيك الدقيق في أورام تسعة من كل عشرة مرضى، مع وجوده أيضا في الأنسجة السليمة المجاورة لكن بكميات أقل. وفي المتوسط، احتوت الأنسجة السرطانية على نحو 40 ميكروغراما من البلاستيك لكل غرام من الأنسجة، مقارنة بـ 16 ميكروغراما في الأنسجة السليمة، أي ما يقارب ضعفين ونصف.

وأوضح العلماء أن هذه النتائج تفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان التعرض الطويل الأمد للبلاستيك قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، لا سيما في الأعضاء المعرضة للالتهابات المزمنة.

واستخدم العلماء في الدراسة معدات متخصصة لفحص عينات الأنسجة بصريا قبل تحليل كمية وتركيب البلاستيك الكيميائي، مع التركيز على 12 نوعا من البوليمرات الأكثر شيوعا في المنتجات الاستهلاكية. ولتجنب تلوث العينات، استُبدلت الأدوات البلاستيكية بمعدات من الألومنيوم والقطن ومواد أخرى غير بلاستيكية، وتم التعامل مع العينات في غرف نظيفة مصممة خصيصا لتحليل الجسيمات الدقيقة.

وقالت الدكتورة ستايسي لوب، المعدة الرئيسية للدراسة: "تقدم دراستنا أدلة مهمة على أن التعرض للجسيمات البلاستيكية الدقيقة قد يكون عامل خطر للإصابة بسرطان البروستات"، وأضافت أن الأدلة السابقة لم تكن كافية لإثبات علاقة مباشرة بين هذه الجسيمات والمرض.

وأوضح المعد الرئيسي، فيتوريو ألبرغامو، أن نتائج الدراسة "تسلط الضوء على الحاجة إلى تدابير تنظيمية أكثر صرامة للحد من تعرض الناس للبلاستيك"، مضيفا أن الفريق يخطط لدراسة كيفية مساهمة هذه الجسيمات في تطور السرطان، بما في ذلك احتمال تحفيزها استجابة مناعية مفرطة تؤدي إلى تلف الخلايا وتغيرات جينية سرطانية.

وأكد العلماء أن الدراسة قائمة على الملاحظة وبحجم صغير، ما يعني أنها لا تثبت أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تسبب سرطان البروستات، وأن دراسات أكبر تشمل عددا أكبر من المرضى ستكون ضرورية لتأكيد النتائج.

وتتشكل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة عندما تتحلل المواد البلاستيكية الأكبر حجما بفعل الحرارة أو الاحتكا
ك أو أشعة الشمس أو المعالجة الكيميائية، وتأتي من مصادر عديدة تشمل عبوات الطعام وزجاجات مستحضرات التجميل وألياف الملابس الاصطناعية والمنتجات المنزلية.

ويمكن أن يبتلع الإنسان هذه الجسيمات عبر الطعام ومياه الشرب، أو يستنشقها من الهواء، أو يمتصها عبر الجلد. وقد وجدت دراسات سابقة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الدم والرئتين والكبد والقلب وحتى المشيمة، رغم أن تأثيرها على الصحة لا يزال غير واضح.

عُرضت الدراسة في ندوة أورام الجهاز البولي التناسلي التابعة للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري، وهي الأولى من نوعها في الغرب التي تقارن مباشرة مستويات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الأورام والأنسجة السليمة.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
Play
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
الله بالخير
Play
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
Play
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
Play
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
حركة السوق الشعبي - جولة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
Play
حركة السوق الشعبي - جولة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
شاب تقدم لفتاة واهلها كسروا خاطره! - سوشيل رمضان - الحلقة ٧ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-24
Play
شاب تقدم لفتاة واهلها كسروا خاطره! - سوشيل رمضان - الحلقة ٧ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-24
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
Play
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
المالكي المحروم يلقي حملة السـ لاح خارج المعادلة - من الأخير في رمضان - حلقة ٥ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-23
Play
المالكي المحروم يلقي حملة السـ لاح خارج المعادلة - من الأخير في رمضان - حلقة ٥ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-23
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
المخرج والكاتب علي فاضل - ليلة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-23
Play
المخرج والكاتب علي فاضل - ليلة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-23
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٦ - بادرت لإبن عمّي وازوجته! | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-23
Play
اوگف داگلك - حلقة ٦ - بادرت لإبن عمّي وازوجته! | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-23
بال 90
Play
بال 90
شارع الكفاح - بال90 - الحلقة ٦ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-23
Play
شارع الكفاح - بال90 - الحلقة ٦ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-23
الأكثر مشاهدة
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
Play
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
الله بالخير
Play
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
Play
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
Play
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
حركة السوق الشعبي - جولة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
Play
حركة السوق الشعبي - جولة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
شاب تقدم لفتاة واهلها كسروا خاطره! - سوشيل رمضان - الحلقة ٧ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-24
Play
شاب تقدم لفتاة واهلها كسروا خاطره! - سوشيل رمضان - الحلقة ٧ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-24
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
Play
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
المالكي المحروم يلقي حملة السـ لاح خارج المعادلة - من الأخير في رمضان - حلقة ٥ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-23
Play
المالكي المحروم يلقي حملة السـ لاح خارج المعادلة - من الأخير في رمضان - حلقة ٥ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-23
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
المخرج والكاتب علي فاضل - ليلة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-23
Play
المخرج والكاتب علي فاضل - ليلة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-23
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٦ - بادرت لإبن عمّي وازوجته! | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-23
Play
اوگف داگلك - حلقة ٦ - بادرت لإبن عمّي وازوجته! | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-23
بال 90
Play
بال 90
شارع الكفاح - بال90 - الحلقة ٦ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-23
Play
شارع الكفاح - بال90 - الحلقة ٦ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-23

اخترنا لك
هل يحرق الجسم السكر ام الدهون خلال رمضان.. اجابة صادمة
09:22 | 2026-02-24
ظاهرة نادرة.. القمر الدموي يظهر في هذا الموعد
06:24 | 2026-02-24
مقارنة بين آيفون 17 برو ماكس وGalaxy S26 Ultra
13:41 | 2026-02-23
6 إعدادات مهمة في ساعة أبل
13:29 | 2026-02-23
تحديث جديد من "واتساب" يخص الرسائل السابقة
11:27 | 2026-02-23
لتفادي إرهاق المعدة بعد الإفطار.. 5 نصائح تخص الصيام
11:04 | 2026-02-23

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.