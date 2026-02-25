السبت المقبل.. ظاهرة نادرة تحدث في السماء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حديث رمضان
من
09:00 PM
الى
09:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة الخميس
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557157-639076378800462166.webp
السبت المقبل.. ظاهرة نادرة تحدث في السماء
منوعات
2026-02-25 | 12:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
566 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
يشهد علماء الفلك وهواة رصد النجوم ظاهرة فلكية نادرة تُعرف بـ "عرض الكواكب" في نهاية شهر شباط الجاري حيث تصطف 6 كواكب من النظام الشمسي في تقارب بصري فريد يمكن رؤيته من معظم أنحاء الأرض.
ووفقاً لبيانات
إدارة الطيران
والفضاء الأميركية (ناسا)، تبلغ الظاهرة ذروتها يوم السبت 28 شباط، حيث تظهر كواكب عطارد والزهرة والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون في تشكيل متقارب عبر سماء الليل.
ووصفت
وكالة الفضاء الأمريكية
«ناسا» هذا الحدث بأنه من أبرز الظواهر الفلكية لهذا العام، إذ يجمع الاصطفاف المرتقب كواكب عطارد، الزهرة، زحل، المشتري، بالإضافة إلى أورانوس ونبتون، في لوحة سماوية تمتد عبر خط الأفق وتصل ذروة جمالها مساء السبت المقبل.
تحدث هذه الظاهرة، المعروفة أيضاً بـ "الاصطفاف الكوكبي"، عندما تقع مجموعة من الكواكب على جانب واحد من الشمس من منظور المراقب على الأرض
وتوضح
ناسا
أن العامل الحاسم لنجاح الرصد هو زاوية الارتفاع؛ فلكي يتمكن الراصد من رؤية أي جرم سماوي بوضوح، يجب أن يكون على ارتفاع لا يقل عن 10 درجات فوق الأفق. يعود ذلك إلى أن الاقتراب من خط الأفق يزيد من تأثير الغلاف الجوي السفلي للأرض، الذي يعمل على تشتيت الضوء وإضعاف الرؤية، لا سيما خلال لحظات الشفق التي تتبع مغيب الشمس مباشرة.
وبحسب علماء الفلك يمكن مشاهدة الظاهرة بعد 30 إلى 60 دقيقة من غروب الشمس.
وأوضح علماء فلك أن الكواكب تبدو وكأنها على خط واحد لأنها تدور حول الشمس في مسار مسطح نسبياً يُعرف بـ "دائرة البروج". ورغم المظهر المتراص للكواكب في السماء، يؤكد العلماء أن هذا مجرد "تأثير بصري"، إذ تظل الكواكب في الواقع تفصل بينها مسافات شاسعة تتراوح بين ملايين ومليارات الكيلومترات في
الفضاء
السحيق.
هذه الظاهرة لا تتكرر بصورة منتظمة، ويتوقع علماء الفلك أن أقرب اصطفاف مماثل بعد هذا العام سيكون في 8 أيلول 2034 بمشاركة سبعة كواكب، ثم في 15 آب 2040 بمشاركة خمسة كواكب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
ظاهرة نادرة.. القمر الدموي يظهر في هذا الموعد
06:24 | 2026-02-24
ظاهرة نادرة جداً في شباط لن تتكرر قبل عام 2037
02:25 | 2026-02-10
ظاهرة فريدة في السماء نهاية شباط
00:35 | 2026-02-05
حالة نادرة مع بداية شباط.. مفاجأت في مناطق عراقية الأسبوع المقبل
11:40 | 2026-01-26
كواكب
اصطفاف
وكالة الفضاء الأمريكية
السومرية نيوز
إدارة الطيران
سومرية نيوز
السومرية
الفضاء
اللي
سيكو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قرار رسمي يخص البناء في المناطق الزراعية
محليات
28.51%
01:13 | 2026-02-24
قرار رسمي يخص البناء في المناطق الزراعية
01:13 | 2026-02-24
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
سياسة
25.54%
11:51 | 2026-02-24
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
11:51 | 2026-02-24
تحليق مستمر للدولار.. البورصة المحلية تواصل الاشتعال
اقتصاد
23.93%
08:24 | 2026-02-24
تحليق مستمر للدولار.. البورصة المحلية تواصل الاشتعال
08:24 | 2026-02-24
لتقليل الزخم المروري.. تسقيط السيارات والعنكبوتي يدخل الخدمة قريبا
عالم السيارات
22.02%
03:56 | 2026-02-24
لتقليل الزخم المروري.. تسقيط السيارات والعنكبوتي يدخل الخدمة قريبا
03:56 | 2026-02-24
المزيد
أحدث الحلقات
رمضان والناس
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
رمضان والناس
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
من الأخير في رمضان
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
من الأخير في رمضان
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
ليلة رمضانية
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
ليلة رمضانية
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
بال 90
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
بال 90
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-25
تاخذ لو تنطي؟
أجواء رمضان في العامرية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٨ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-25
تاخذ لو تنطي؟
أجواء رمضان في العامرية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٨ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-25
الله بالخير
ناس منسية ما تستاهل إلا الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٨ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-25
الله بالخير
ناس منسية ما تستاهل إلا الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٨ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-25
حديث رمضان
الامية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-25
حديث رمضان
الامية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-25
الأكثر مشاهدة
رمضان والناس
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
رمضان والناس
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
من الأخير في رمضان
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
من الأخير في رمضان
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
ليلة رمضانية
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
ليلة رمضانية
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
بال 90
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
بال 90
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-25
تاخذ لو تنطي؟
أجواء رمضان في العامرية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٨ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-25
تاخذ لو تنطي؟
أجواء رمضان في العامرية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٨ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-25
الله بالخير
ناس منسية ما تستاهل إلا الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٨ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-25
الله بالخير
ناس منسية ما تستاهل إلا الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٨ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-25
حديث رمضان
الامية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-25
حديث رمضان
الامية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-25
اخترنا لك
شاهد اصغر هاتف ذكي في العالم
13:30 | 2026-02-25
أخطاء شائعة تضعف اتصال البلوتوث في أندرويد
08:29 | 2026-02-25
هل يقلل النشاط البدني من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان
13:15 | 2026-02-24
خطر خفي يلاحق الرجال يومياً ومعه سرطان البروستات
10:42 | 2026-02-24
هل يحرق الجسم السكر ام الدهون خلال رمضان.. اجابة صادمة
09:22 | 2026-02-24
ظاهرة نادرة.. القمر الدموي يظهر في هذا الموعد
06:24 | 2026-02-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.