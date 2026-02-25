السبت المقبل.. ظاهرة نادرة تحدث في السماء

ووفقاً لبيانات والفضاء الأميركية (ناسا)، تبلغ الظاهرة ذروتها يوم السبت 28 شباط، حيث تظهر كواكب عطارد والزهرة والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون في تشكيل متقارب عبر سماء الليل.ووصفت «ناسا» هذا الحدث بأنه من أبرز الظواهر الفلكية لهذا العام، إذ يجمع الاصطفاف المرتقب كواكب عطارد، الزهرة، زحل، المشتري، بالإضافة إلى أورانوس ونبتون، في لوحة سماوية تمتد عبر خط الأفق وتصل ذروة جمالها مساء السبت المقبل.تحدث هذه الظاهرة، المعروفة أيضاً بـ "الاصطفاف الكوكبي"، عندما تقع مجموعة من الكواكب على جانب واحد من الشمس من منظور المراقب على الأرضوتوضح أن العامل الحاسم لنجاح الرصد هو زاوية الارتفاع؛ فلكي يتمكن الراصد من رؤية أي جرم سماوي بوضوح، يجب أن يكون على ارتفاع لا يقل عن 10 درجات فوق الأفق. يعود ذلك إلى أن الاقتراب من خط الأفق يزيد من تأثير الغلاف الجوي السفلي للأرض، الذي يعمل على تشتيت الضوء وإضعاف الرؤية، لا سيما خلال لحظات الشفق التي تتبع مغيب الشمس مباشرة.وبحسب علماء الفلك يمكن مشاهدة الظاهرة بعد 30 إلى 60 دقيقة من غروب الشمس.وأوضح علماء فلك أن الكواكب تبدو وكأنها على خط واحد لأنها تدور حول الشمس في مسار مسطح نسبياً يُعرف بـ "دائرة البروج". ورغم المظهر المتراص للكواكب في السماء، يؤكد العلماء أن هذا مجرد "تأثير بصري"، إذ تظل الكواكب في الواقع تفصل بينها مسافات شاسعة تتراوح بين ملايين ومليارات الكيلومترات في السحيق.هذه الظاهرة لا تتكرر بصورة منتظمة، ويتوقع علماء الفلك أن أقرب اصطفاف مماثل بعد هذا العام سيكون في 8 أيلول 2034 بمشاركة سبعة كواكب، ثم في 15 آب 2040 بمشاركة خمسة كواكب.