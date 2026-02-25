الصفحة الرئيسية
شاهد اصغر هاتف ذكي في العالم
منوعات
2026-02-25 | 13:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– منوعات
أطلق مصممو NanoPhone نسخة جديدة من هاتفهم المصغّر تحت اسم NanoPhone Pro، وهو جهاز ذكي بحجم بطاقة الائتمان يستهدف المستخدمين الذين يفضّلون الأجهزة الصغيرة والبسيطة بعيدًا عن الهواتف الذكية الكبيرة التقليدية.
ويأتي هذا الهاتف الجديد ليكمل نموذج NanoPhone الذي لفت الأنظار منذ إطلاقه الأول العام الماضي، مع تحسينات في التصميم وتجربة الاستخدام.
تصميم مضغوط
في عصر تهيمن فيه الهواتف بشاشات بحجم 6.5 إنش أو أكبر، يسعى NanoPhone Pro إلى إعادة تعريف ما يعنيه أن يكون الهاتف ذكيًا وصغيرًا في الوقت نفسه. ويمتاز الجهاز بحجمه الصغير جدًا الذي يكاد يوازي حجم بطاقة الائتمان، ما يجعله سهل الحمل في الجيب أو حتى تعليقًا على الحقيبة.
وبينما يشبه تصميم الهاتف أجهزة
iphone
mini
الأصغر حجمًا، لكنه يتفوق عليها في مدّ الشاشة إلى حواف الجهاز edge-to-edge ليكون أكثر عصرية. في الوقت ذاته، يحافظ الهاتف على جميع الوظائف الأساسية لهاتف ذكي كامل.
إمكانات تقنية قوية
رغم صغر حجمه، لا يتنازل NanoPhone Pro عن الوظائف الأساسية التي يتوقعها المستخدم من الهاتف الذكي.
فهو يدعم شبكة الجيل الرابع 4G ويعمل بنظام أندرويد 12، كما أنه معتمد من متجر غوغل بلاي لتثبيت التطبيقات. ويمكّن الهاتف المستخدمين من تصفح الإنترنت، إجراء المكالمات الصوتية، تشغيل الموسيقى، استخدام الخرائط والملاحة الحية، وكل ذلك من جهاز صغير الحجم لا يثقل الجيب. ويحتوي الجهاز على كاميرتين، واحدة خلفية بدقة 5 ميغابكسل وأمامية بدقة 2 ميغابكسل، ما يسمح بالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو من دون تعقيد.
وتعد هذه المواصفات مناسبة بشكل خاص عند استخدام الجهاز كهاتف ثانوي أو لأغراض معينة مثل التقليل من وقت استخدام الشاشة أو كخيار مناسب للأطفال وكبار السن.
البطارية والأداء
يعتمد NanoPhone Pro على بطارية بقوة 2000 ملي
أمبير
تدعم الاستخدام طوال اليوم، بفضل حجم الشاشة الصغير الذي يتطلب طاقة أقل مقارنة بالهواتف الكبيرة. كما يأتي الهاتف بفتحة مزدوجة لشريحتي الاتصال Dual SIM وإمكانية الاتصال اللاسلكي المعتاد.
ويتميز الجهاز بالوزن الخفيف الذي يبلغ حوالي 79 غرامًا فقط، ما يجعل من السهل جدًا حمله في أي مكان، سواء في الجيب أو على حزام الظهر أو ضمن سلسلة مفاتيح.
سعر جذاب
يُقدّر سعر NanoPhone Pro بنحو 100 دولار أمريكي، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسيط وعملي من دون تكلفة مرتفعة. كما أن الشركة قامت بإضافة واقٍ للشاشة وغطاء حماية ضمن التغليف، مما يعزّز من قيمة الجهاز مقابل السعر.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
