متى عيد الفطر 2026 في الدول العربية؟

ورغم أن معظم تحتكم للرؤية لاستطلاع ، لإعلان نهاية شهر رمضان وبدء أول أيام عيد المبارك، فإن الحسابات الفلكية تلعب دورا مهما خلال السنوات الأخيرة في تحديد موعد العيد.ووفقا للهيئات الفلكية المعتمدة فإن عيد الفطر 2026 يحل يوم الجمعة 20 آذار في معظم دول العالمين العربي والإسلامي، ما يعني احتمالية كبيرة لاحتفال الجميع سويا بأول أيام العيد، رغم تفاوت موعد بدء صيام شهر رمضان الكريم.وقال مركز إنه من المتوقع ولادة لعام 1447 عندما يحدث الاقتران المركزي (المحاق المركزي) يوم الخميس 19 آذار 2026 الساعة 01:23 بالتوقيت العالمي، ما يعني أن مطلع الشهر سيكون اليوم التالي، وهو يزامن أول أيام عيد الفطر 2026.وشرح المركز، عبر موقعه الرسمي: باعتماد التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية ، فإن بداية شهر شوال في النطاق الشرقي تكون يوم الجمعة 20 آذار 2026، وبداية الشهر في النطاق الغربي تكون أيضا يوم الجمعة 20 آذار 2026.وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن شهر رمضان 1447 ستكون عدته 29 يومًا، لينتهي الخميس الموافق 19 مارس/آذار، على أن يحل أول أيام عيد الفطر 2026 يوم الجمعة الموافق 20 مارس/آذار.وشرح: يولد شهر شوال مباشرة بعـد حدوث الاقتران يوم 29 رمضان 2026 في تمام الساعة 3 و25 دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة، ويبقى الهلال الجديد في سماء المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 35 دقيقة بعد غروب ذلك اليوم (يوم الرؤية).وقال ، في الدليل الفلكي للعام الهجري 1447، إن غرة شهر شوال فلكيًا يوم الجمعة الموافق 20 مارس/آذار 2026، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تقام صلاة العيد في تمام الساعة 6 و24 دقيقة صباحًا بمدينة القاهرة.