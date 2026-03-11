تحديث ببجى موبايل 4.3 يقدم تعاونًا جديدًا مع أنمي

ومن المقرر أن ينطلق التعاون في 13 مارس، مع عودة شخصيات وعناصر لعب مستوحاة من عمل Gege Akutami، وسيتم طرحه بعد يوم واحد من بدء إطلاق تحديث 4.3 في 12 مارس. ولم تكشف الشركة بعد عن كامل تفاصيل التعاون، لكن التلميحات تشير إلى إضافة عناصر تجميلية مستوحاة من Jujutsu Kaisen وفعاليات محدودة المدة مستندة إلى عالم القتال الخارق للسلسلة.عودة التعاون مع JJKكان التعاون بين MOBILE و Jujutsu Kaisen قد تم التلميح له لأول مرة عام 2021 للاعبين خارج ، قبل أن يُطلق رسميًا في فبراير 2022 لمدة شهر، وتضمن التعاون السابق أزياء شخصيات مستوحاة من الأنمي، مكافآت، وآليات لعب جديدة مرتبطة بشخصيات مثل Yuji Itadori، Satoru Gojo، وMegumi Fushiguro.ويشير التحديث الحالي إلى عودة هذا التعاون، مع توقع إضافة أوضاع لعب خاصة وإيماءات مستوحاة من الأنمي، تمامًا كما حدث في السابق، كما يظهر الملصق الترويجي للشراكة شخصيتان من أبرز الأشرار: Ryomen Sukuna وKenjaku، ما يثير التكهنات بإضافة أزياء هذه الشخصيات في التحديث.توجه صناعة الألعاب نحو التعاونات مع الأنميأصبحت التعاونات مع أنميات مشهورة استراتيجية شائعة لزيادة التفاعل داخل الألعاب. فقد تعاونت ألعاب كبرى مثل Fortnite، Free Fire، وAssassin’s Creed Shadows مع أعمال أنمي لجذب اللاعبين وزيادة الإيرادات من خلال عناصر تجميلية وفعاليات محدودة المدة. وخلافًا لتعاون JJK، سبق أن تعاونت PUBG MOBILE مع Dragon Ball، Hunter x Hunter، وSpy x Family وغيرها.مزايا إضافية في تحديث 4.3يتوقع أن يقدم تحديث ببجي 4.3 أيضًا ميزات لعب جديدة ومحتوى موسمي، بما في ذلك Temporal Vault Gameplay، مجموعات Gilt، أزياء Phoenixtra وBlood Raven X، وتحسين واجهة المستخدم (UI).ورغم أن شركة Tencent لم تكشف بعد عن خارطة المحتوى الكاملة للتحديث، فإن دمج تعاون أنمي بارز يتزامن مع احتفال الذكرى السنوية الثامنة للعبة يشير إلى أن مثل هذه الشراكات قد تصبح محور استراتيجية محتوى PUBG MOBILE المستمرة.