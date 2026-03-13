الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
إحباط استهداف مركز "الدعم الدبلوماسي" غربي بغداد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558744-639089864704012918.webp
واتساب تطلق ميزة تخص المراهقين
منوعات
2026-03-13 | 04:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
177 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
في خطوة تهدف إلى توفير بيئة أكثر أمانًا للتواصل الرقمي بين الأطفال وأسرهم، أعلن تطبيق
واتساب
عن إطلاق نوع جديد من الحسابات مخصص للأطفال دون سن الثالثة عشرة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتعزيز أدوات حماية القاصرين على الإنترنت، من خلال تقديم حسابات خاضعة لإدارة ومراقبة
الوالدين
.
تحت الرقابة
الميزة الجديدة تعتمد على ما يُعرف بالحسابات المُدارة من قبل الوالدين، حيث يتم إنشاء حساب الطفل وربطه مباشرة بحساب أحد الوالدين أو ولي الأمر.
ويتيح هذا الربط الإشراف على إعدادات الخصوصية والتحكم في طريقة استخدام الطفل للتطبيق، وبحسب الشركة، يمكن للوالدين تحديد من يمكنه التواصل مع الطفل، والموافقة على جهات الاتصال، إضافة إلى التحكم في المجموعات التي يمكن للطفل الانضمام إليها.
كما يمكنهم مراجعة طلبات الرسائل الواردة من جهات غير معروفة، ما يساعد على تقليل المخاطر المحتملة للتواصل غير المرغوب فيه.
ميزات محدودة
ولا توفر الحسابات الجديدة جميع الميزات المتاحة في
واتساب
العادي، إذ تم تصميمها بخصائص محدودة تتناسب مع الفئة العمرية الصغيرة. فعلى سبيل المثال، يقتصر استخدام التطبيق في هذه الحسابات على المراسلة والمكالمات فقط.
كما لا يمكن للأطفال الوصول إلى بعض الخصائص مثل القنوات أو تحديثات الحالة أو أدوات
الذكاء الاصطناعي
داخل التطبيق، كذلك يتم تعطيل بعض الخيارات مثل الرسائل المؤقتة في المحادثات الفردية، في محاولة لتوفير بيئة أكثر أمانًا وبساطة للمستخدمين الصغار.
ورغم هذه القيود، أكدت الشركة أن المحادثات ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين، وهي الميزة الأساسية التي يعتمد عليها واتساب لضمان خصوصية الاتصالات بين المستخدمين.
ضغوط عالمية
تقول الشركة إن الفكرة جاءت بعد تلقيها ملاحظات من العديد من الآباء الذين يشترون هواتف لأطفالهم ويرغبون في التواصل معهم عبر واتساب، لكنهم يفضلون وجود أدوات تحكم إضافية لحماية أطفالهم.
كما يأتي إطلاق هذه الميزة في وقت تتزايد الضغوط العالمية على شركات التكنولوجيا لتوفير مزيد من الحماية للأطفال على الإنترنت، خاصة مع تنامي المخاوف بشأن تأثير
وسائل التواصل الاجتماعي
على سلامة القاصرين وصحتهم النفسية.
ومن المتوقع أن تبدأ الميزة بالوصول تدريجيًا إلى المستخدمين حول العالم خلال الفترة المقبلة مع تحديثات التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد.
وسيتمكن الآباء من إنشاء هذه الحسابات لأطفالهم من خلال خطوات إعداد بسيطة داخل التطبيق، مع إمكانية تحويل الحساب لاحقًا إلى حساب عادي عندما يكبر الطفل.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
الجدي
+A
-A
