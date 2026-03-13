Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إحباط استهداف مركز "الدعم الدبلوماسي" غربي بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أبل تعيد بصمة الإصبع إلى آيفون

منوعات

2026-03-13 | 07:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أبل تعيد بصمة الإصبع إلى آيفون
48 شوهد

السومرية نيوز- منوعات
تستعد شركة أبل لطرح آيفون جديد هذا العام يعتمد على ميزة التعرّف ببصمة الإصبع Touch ID كوسيلة المصادقة الأساسية، في خطوة تبدو عودة مفاجئة بعد سنوات من اعتماد الشركة على تقنية Face ID. 

وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات واسعة بأن يكون الجهاز الجديد جزءًا من فئة آيفون القابل للطي التي طال انتظارها، وأثارت اهتمامًا واسعًا في أوساط المستخدمين وخبراء التقنية.
تصميم مختلف
ولم تضم أجهزة آيفون حسّاس بصمة الإصبع منذ العام 2022، بعد أن تحوّل تركيز أبل إلى تقنية التعرف على الوجه Face ID في جميع طرازات آيفون الحديثة.
التقارير الأخيرة قالت إن أبل ستعيد تقنية Touch ID هذا العام، لكن في تصميم مختلف عن السابق، إذ سيتم دمجها داخل زر على جانب الجهاز بدلًا من وجوده في زر الصفحة الرئيسية كما كان في الماضي، أو تحت الشاشة كما في هواتف أندرويد. 
وتأتي هذه الخطوة وفقًا لمحللين لأن تصميم الهاتف القابل للطي يجعل من الصعب وضع أجهزة Face ID الكبيرة في الجزء الأمامي بسبب شدة نحافة الشاشة.
آيفون القابل للطي
وتشير التقارير إلى أن أبل تعمل على نموذج آيفون قابل للطي بتصميم كتابي Book-style، ويتوقع أن يصل هذا الهاتف إلى الأسواق في منتصف أيلول المقبل بأسعار قد تقترب من 2000 دولار أمريكي، ما يجعله الأغلى في تشكيلة أبل لهذا العام.
وسيضم هذا الجهاز شاشة قابلة للطي، مع تنفيذ ميزة Touch ID ضمن زر الطاقة الجانبي، بدل الاعتماد كليًا على Face ID كما في الإصدارات السابقة.
وهذه الخطوة تعتبر تغييرًا كبيرًا في استراتيجية أبل في استخدام تقنيات المصادقة الحيوية، إذ إن Touch ID، رغم أنها تقنية أقدم، لا تزال مفضلة لدى بعض المستخدمين لسهولة استخدامها في مواقف معينة، مثل فتح الجهاز أثناء ارتداء القناع أو في وضعية غير مناسبة للتعرف على الوجه.
توقعات وردود فعل
أثارت الأخبار المتعلقة بعودة Touch ID عبر مواقع ومجتمعات التكنولوجيا ردود فعل متفاوتة.
وعبر بعض المستخدمين عن ترحيبهم بعودة تقنية بصمة الإصبع، معتبرين أنها أكثر موثوقية في بعض الاستخدامات اليومية مقارنةً بـFace ID. 
ورأى آخرون أن الاعتماد على Touch ID قد يكون خطوة إلى الوراء في ضوء التطور المستمر لتقنيات التعرف على الوجه، أو لأنهم يعتبرون أن كليهما ينبغي أن يتوافرا معًا لتقديم خيارات أكثر للمستخدم.
تجربة غير تقليدية
إذا كانت أبل تنوي بالفعل طرح هذا الجهاز القابل للطي مع Touch ID لاحقًا هذا العام، فسيكون ذلك بمثابة تجربة جديدة وغير تقليدية في عالم هواتف آيفون.
ومن المرجح أن يزيد الاهتمام بهذه الفئة من الأجهزة، خاصة بين المستخدمين الباحثين عن ميزات بيومترية متنوعة ومرونة في الاستخدام.
ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، يترقب المهتمون إعلان أبل عن المواصفات النهائية والأسعار الرسمية والإمكانيات التقنية الكاملة لهاتفها الجديد.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
Play
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
العراق بين الصـ.واريخ والسياسة… هل ينجح في تجنب الحـ.رب؟ - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-12
Play
العراق بين الصـ.واريخ والسياسة… هل ينجح في تجنب الحـ.رب؟ - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-03-2026 | 2026
14:30 | 2026-03-12
Play
العراق في دقيقة 12-03-2026 | 2026
14:30 | 2026-03-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-12
Play
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-12
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
التنمر - حديث رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-12
Play
التنمر - حديث رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-12
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
أخطر من الخيال.. أشقاء يضر.بون أختهم - سوشيل رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-12
Play
أخطر من الخيال.. أشقاء يضر.بون أختهم - سوشيل رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
Play
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
Play
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
الأكثر مشاهدة
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
Play
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
العراق بين الصـ.واريخ والسياسة… هل ينجح في تجنب الحـ.رب؟ - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-12
Play
العراق بين الصـ.واريخ والسياسة… هل ينجح في تجنب الحـ.رب؟ - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-03-2026 | 2026
14:30 | 2026-03-12
Play
العراق في دقيقة 12-03-2026 | 2026
14:30 | 2026-03-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-12
Play
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-12
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
التنمر - حديث رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-12
Play
التنمر - حديث رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-12
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
أخطر من الخيال.. أشقاء يضر.بون أختهم - سوشيل رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-12
Play
أخطر من الخيال.. أشقاء يضر.بون أختهم - سوشيل رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
Play
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
Play
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07

اخترنا لك
واتساب تطلق ميزة تخص المراهقين
04:12 | 2026-03-13
7 علامات تخبرك أن شخيرك يستدعي زيارة الطبيب.. ما هي
09:10 | 2026-03-12
تحديث ببجى موبايل 4.3 يقدم تعاونًا جديدًا مع أنمي
11:10 | 2026-03-11
طلب تحديث لهواتف آيفون فوراً
10:14 | 2026-03-11
قبل أن تذهب للميكانيكي أو تدفع لـ "نيتفليكس".. 5 تطبيقات "خارج الصندوق" ستُغيّر حياتكَ!
06:41 | 2026-03-10
بينها "ماك بوك" وهواتف قابلة للطي.. أبل تطلق أجهزة ألترا الجديدة
14:14 | 2026-03-09

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.