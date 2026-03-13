أبل تعيد بصمة الإصبع إلى آيفون

وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات واسعة بأن يكون الجهاز الجديد جزءًا من فئة آيفون القابل للطي التي طال انتظارها، وأثارت اهتمامًا واسعًا في أوساط المستخدمين وخبراء التقنية.تصميم مختلفولم تضم أجهزة آيفون حسّاس بصمة الإصبع منذ العام 2022، بعد أن تحوّل تركيز أبل إلى تقنية التعرف على الوجه Face ID في جميع طرازات آيفون الحديثة.التقارير الأخيرة قالت إن أبل ستعيد تقنية Touch ID هذا العام، لكن في تصميم مختلف عن السابق، إذ سيتم دمجها داخل زر على جانب الجهاز بدلًا من وجوده في زر الصفحة الرئيسية كما كان في الماضي، أو تحت الشاشة كما في هواتف أندرويد.وتأتي هذه الخطوة وفقًا لمحللين لأن تصميم الهاتف القابل للطي يجعل من الصعب وضع أجهزة Face ID الكبيرة في الجزء الأمامي بسبب شدة نحافة الشاشة.آيفون القابل للطيوتشير التقارير إلى أن أبل تعمل على نموذج آيفون قابل للطي بتصميم كتابي Book-style، ويتوقع أن يصل هذا الهاتف إلى الأسواق في منتصف أيلول المقبل بأسعار قد تقترب من 2000 دولار أمريكي، ما يجعله الأغلى في تشكيلة أبل لهذا العام.وسيضم هذا الجهاز شاشة قابلة للطي، مع تنفيذ ميزة Touch ID ضمن زر الطاقة الجانبي، بدل الاعتماد كليًا على Face ID كما في الإصدارات السابقة.وهذه الخطوة تعتبر تغييرًا كبيرًا في استراتيجية أبل في استخدام تقنيات المصادقة الحيوية، إذ إن Touch ID، رغم أنها تقنية أقدم، لا تزال مفضلة لدى بعض المستخدمين لسهولة استخدامها في مواقف معينة، مثل فتح الجهاز أثناء ارتداء القناع أو في وضعية غير مناسبة للتعرف على الوجه.توقعات وردود فعلأثارت الأخبار المتعلقة بعودة Touch ID عبر مواقع ومجتمعات التكنولوجيا ردود فعل متفاوتة.وعبر بعض المستخدمين عن ترحيبهم بعودة تقنية بصمة الإصبع، معتبرين أنها أكثر موثوقية في بعض الاستخدامات اليومية مقارنةً بـFace ID.ورأى آخرون أن الاعتماد على Touch ID قد يكون خطوة إلى الوراء في ضوء التطور المستمر لتقنيات التعرف على الوجه، أو لأنهم يعتبرون أن كليهما ينبغي أن يتوافرا معًا لتقديم خيارات أكثر للمستخدم.تجربة غير تقليديةإذا كانت أبل تنوي بالفعل طرح هذا الجهاز القابل للطي مع Touch ID لاحقًا هذا العام، فسيكون ذلك بمثابة تجربة جديدة وغير تقليدية في عالم هواتف آيفون.ومن المرجح أن يزيد الاهتمام بهذه الفئة من الأجهزة، خاصة بين المستخدمين الباحثين عن ميزات بيومترية متنوعة ومرونة في الاستخدام.ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، يترقب المهتمون إعلان أبل عن المواصفات النهائية والأسعار الرسمية والإمكانيات التقنية الكاملة لهاتفها الجديد.