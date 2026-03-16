5 إعدادات يجب تغييرها فورًا في خرائط غوغل

لكن خبراء التقنية يحذرون من أن التطبيق قد يجمع بيانات عن المستخدمين أكثر مما يدركه الكثيرون، خاصة إذا تُركت إعداداته الافتراضية دون تعديل.ويؤكد مختصون أن بعض خيارات الخصوصية في التطبيق يمكن أن تسمح بتتبع موقع المستخدم وتخزين نشاطه الجغرافي لفترات طويلة، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية الرقمية.وفيما يلي 5 إعدادات ينصح الخبراء بمراجعتها فورًا للحد من تتبع البيانات وتحسين التحكم في المعلومات الشخصية.إيقاف سجل المواقعويعد سجل المواقع أحد أبرز الميزات التي يستخدمها التطبيق لتخزين الأماكن التي زارها المستخدم بمرور الوقت، وهذه الميزة تنشئ ما يُعرف بالخط الزمني الذي يعرض تحركات المستخدم يومًا بيوم.ورغم فائدتها في تذكر الرحلات والأماكن، إلا أنها تعني أيضًا أن التطبيق يحتفظ بسجل تفصيلي لتحركاتك، لذلك ينصح الخبراء بإيقاف هذه الميزة إذا لم تكن بحاجة إليها.وحتى في حال إيقاف سجل المواقع، قد تستمر بعض خدمات غوغل في تسجيل بيانات مرتبطة بالموقع ضمن إعداد يسمى Web & App Activity وهذا الإعداد يسمح بحفظ عمليات البحث والنشاط داخل التطبيقات، وقد يتضمن معلومات عن الموقع الجغرافي أيضًا، لذلك فإن تعطيله يساعد في تقليل كمية البيانات التي يتم جمعها عن المستخدم.تقييد صلاحيات الموقعوفي كثير من الهواتف يتم منح تطبيقات الخرائط صلاحية الوصول إلى الموقع طوال الوقت، لكن يوصي خبراء الخصوصية بتغيير هذه الصلاحية إلى خيار أثناء استخدام التطبيق فقط، وهذه الخطوة تمنع التطبيق من تتبع موقعك في الخلفية عندما لا يكون مفتوحًا.وضع التصفح المتخفييوفر التطبيق أيضًا خيار وضع التصفح المتخفي Incognito Mode الذي يسمح باستخدام الخرائط دون حفظ عمليات البحث أو الأماكن التي يتم زيارتها في حساب المستخدم، وهذا الخيار مفيد لمن يريد استخدام التطبيق دون إضافة البيانات إلى سجل نشاطه.إعدادات الإشعاراتيعتمد التطبيق على بيانات الموقع والعادات اليومية لتقديم اقتراحات مثل الأماكن القريبة أو الطرق المتوقعة، لكن بعض المستخدمين يفضلون تقليل هذه التوصيات لتجنب جمع المزيد من البيانات، ويمكن القيام بذلك عبر إيقاف بعض الإشعارات أو المقترحات المرتبطة بالموقع.يذكر بأنه ورغم المخاوف المرتبطة بالخصوصية، يشير الخبراء إلى أن جمع البيانات يساعد التطبيق على تقديم خدمات دقيقة مثل التنبؤ بحركة المرور أو اقتراح الأماكن المناسبة للمستخدم، ومع ذلك، يبقى القرار النهائي بيد المستخدم في تحديد مستوى البيانات التي يرغب في مشاركتها، عبر تعديل الإعدادات المتاحة داخل التطبيق بما يتناسب مع احتياجاته واهتمامه بحماية خصوصيته الرقمية.