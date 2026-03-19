وداع دلال كرم... زوجة زياد الرحباني السابقة ترحل تاركة إرثاً من الفن والحب

غيب صباح اليوم الخميس الفنانة كرم، زوجة الفنان اللبناني الراحل ، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة دام خمس سنوات. رحيلها يأتي بعد أقل من عام على فقدان زوجها، ليبدو وكأن القدر أراد أن يجمع بينهما مرة أخرى، بطريقة تبدو وكأن الفصل الأخير من قصتهما المشتركة لم يُكتب بعد.

حياة كرم ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالمسرح والموسيقى، فقد التقت زياد خلال عروض مسرحية "ميس الريم"، ومن هناك انطلقت حكاية حب قصيرة لكنها عميقة، أثرت في قلب كل من تابع أعمالهما معاً. هذه العلاقة أنتجت ثمرة واحدة، الابن ، الذي حمل إرث والديه الفني والإنساني.



وعبر حسابه على "إنستغرام"، نعى والدته بكلمات مليئة بالحنين والتسليم الروحي، معبراً عن الألم الكبير لفقدانها، لكنه أشار أيضاً إلى إيمانه بأنها أصبحت في ، مستذكراً وصية والدته بأن يكون وداعها مناسبة للفرح والبهجة وليس للحزن.





ولم يقتصر التأثر على العائلة فقط، بل امتد إلى الوسط الإعلامي والفني اللبناني. الإعلامي استعاد ذكريات من حياة دلال كرم، مشيراً إلى مشاركتها في الفرقة الشعبية وأعمالها الفنية إلى جانب ، وما تركته من أثر في قلوب من عرفها.



كما أبرز ريكاردو شخصية عاصي الرحباني، الابن الوحيد، مشيداً بأخلاقه وروحه الشفافة، واصفاً إياه بالقيمة التي تمثل أفضل إرث يمكن للأم أن تتركه وراءها.



رحيل دلال كرم يذكّر الجميع بأن قصة حبها مع زياد، رغم قصرها، تركت بصمة لا تُمحى في عالم المسرح والموسيقى اللبنانية، وأن أعمالهما المشتركة ستظل شاهدة على لحظات الصدق والجمال التي عاشاها معاً، وتتناقلها الأجيال القادمة.