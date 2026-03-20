واتساب للأطفال دون 13 عامًا
منوعات
2026-03-20 | 02:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
186 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
أعلنت شركة ميتا عن تحديث جديد يتيح للأطفال دون سن 13 عامًا استخدام تطبيق
واتساب
، وذلك من خلال حسابات خاضعة لإدارة وإشراف
الوالدين
.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط العالمية على شركات التكنولوجيا لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، وسط نقاشات متزايدة حول تأثير المنصات الرقمية على الفئات العمرية الصغيرة.
حسابات مقيدة
بحسب ما أعلنت ميتا، سيتمكن الآباء أو الأوصياء من إنشاء حسابات لأطفالهم، مع ربطها بحساباتهم الخاصة والتحكم الكامل في إعداداتها.
وستكون هذه الحسابات محدودة الوظائف، حيث تقتصر بشكل أساسي على إرسال الرسائل وإجراء المكالمات، دون الوصول إلى مزايا أخرى مثل القنوات أو الحالات أو أدوات
الذكاء الاصطناعي
.
كما ستُفرض إعدادات خصوصية صارمة بشكل افتراضي، مع إمكانية تحديد من يمكنه التواصل مع الطفل، بالإضافة إلى مراقبة الأنشطة المختلفة داخل التطبيق.
ميزات أمان إضافية
تتضمن الحسابات الجديدة أدوات رقابة متقدمة، مثل تنبيهات للآباء عند إضافة جهات اتصال جديدة أو الانضمام إلى مجموعات، فضلاً عن حماية الحساب برمز سري خاص بالوالدين.
كما سيتم حجب بعض الخصائص الحساسة مثل الرسائل ذاتية الاختفاء أو مشاركة الموقع الجغرافي.
ورغم هذه القيود، أكدت الشركة أن المحادثات ستظل مشفرة بالكامل، بما يحافظ على خصوصية المستخدمين.
ضغوط عالمية
تأتي هذه الخطوة بعد مطالب متزايدة من أولياء الأمور بتوفير بيئة تواصل آمنة للأطفال، خاصة مع انتشار استخدام الهواتف الذكية بين الفئات العمرية الصغيرة.
كما تتزامن مع توجه عالمي نحو فرض قيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث تسعى عدة دول إلى تشديد القوانين المتعلقة بالسن الأدنى للاستخدام.
طرح تدريجي
من المقرر أن يتم إطلاق هذه الميزة بشكل تدريجي في عدد من الدول، قبل تعميمها عالميًا خلال الأشهر المقبلة.
وتمثل هذه الخطوة تحولًا ملحوظًا في سياسة
واتساب
، التي كانت تشترط سابقًا حدًا أدنى للعمر يبلغ 13 عامًا لاستخدام التطبيق.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة قد تفتح الباب أمام مزيد من التغييرات في سياسات شركات التكنولوجيا تجاه الأطفال، خاصة مع استمرار الجدل حول التوازن بين إتاحة التكنولوجيا وحماية المستخدمين الصغار.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
