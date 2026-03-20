واتساب للأطفال دون 13 عامًا

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط العالمية على شركات التكنولوجيا لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، وسط نقاشات متزايدة حول تأثير المنصات الرقمية على الفئات العمرية الصغيرة.حسابات مقيدةبحسب ما أعلنت ميتا، سيتمكن الآباء أو الأوصياء من إنشاء حسابات لأطفالهم، مع ربطها بحساباتهم الخاصة والتحكم الكامل في إعداداتها.وستكون هذه الحسابات محدودة الوظائف، حيث تقتصر بشكل أساسي على إرسال الرسائل وإجراء المكالمات، دون الوصول إلى مزايا أخرى مثل القنوات أو الحالات أو أدوات .كما ستُفرض إعدادات خصوصية صارمة بشكل افتراضي، مع إمكانية تحديد من يمكنه التواصل مع الطفل، بالإضافة إلى مراقبة الأنشطة المختلفة داخل التطبيق.ميزات أمان إضافيةتتضمن الحسابات الجديدة أدوات رقابة متقدمة، مثل تنبيهات للآباء عند إضافة جهات اتصال جديدة أو الانضمام إلى مجموعات، فضلاً عن حماية الحساب برمز سري خاص بالوالدين.كما سيتم حجب بعض الخصائص الحساسة مثل الرسائل ذاتية الاختفاء أو مشاركة الموقع الجغرافي.ورغم هذه القيود، أكدت الشركة أن المحادثات ستظل مشفرة بالكامل، بما يحافظ على خصوصية المستخدمين.ضغوط عالميةتأتي هذه الخطوة بعد مطالب متزايدة من أولياء الأمور بتوفير بيئة تواصل آمنة للأطفال، خاصة مع انتشار استخدام الهواتف الذكية بين الفئات العمرية الصغيرة.كما تتزامن مع توجه عالمي نحو فرض قيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث تسعى عدة دول إلى تشديد القوانين المتعلقة بالسن الأدنى للاستخدام.طرح تدريجيمن المقرر أن يتم إطلاق هذه الميزة بشكل تدريجي في عدد من الدول، قبل تعميمها عالميًا خلال الأشهر المقبلة.وتمثل هذه الخطوة تحولًا ملحوظًا في سياسة ، التي كانت تشترط سابقًا حدًا أدنى للعمر يبلغ 13 عامًا لاستخدام التطبيق.ويرى مراقبون أن هذه المبادرة قد تفتح الباب أمام مزيد من التغييرات في سياسات شركات التكنولوجيا تجاه الأطفال، خاصة مع استمرار الجدل حول التوازن بين إتاحة التكنولوجيا وحماية المستخدمين الصغار.