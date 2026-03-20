ضغوط من أجل "حد أدنى" لسن مستخدمي منصات التواصل
منوعات
2026-03-20 | 04:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
52 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
يريد قادة
الاتحاد الأوروبي
المضي قدما في إدخال شرط الحد الأدنى لسن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك" و"إنستغرام" وغيرهما.
ويعتبر الحد الأدنى للسن الرقمي للوصول إلى
وسائل التواصل الاجتماعي
أمرا مهما لحماية القصر، وفقا للاستنتاجات التي تم تبنيها بعد قمة
الاتحاد الأوروبي
في
بروكسل
، الخميس.
و"يجب احترام الخصوصية والاختصاصات الوطنية"، وفقا للوثيقة.
ودعت الدول الأعضاء في التكتل
المفوضية الأوروبية
إلى تنفيذ
قانون الخدمات الرقمية
(دي إس إيه) وتوجيهاته بشأن حماية القصر.
ومن شأن الجهود الرامية إلى فرض مثل هذه الحدود العمرية تقنيا، أن تشمل المنصات نفسها بشكل حتمي، ومع ذلك فإن وضع وفرض مثل هذه القواعد يقع حصريا ضمن نطاق اختصاص المفوضية الأوروبية.
وخلافا لبعض المقترحات الجاري بحثها حاليا في
ألمانيا
، لن تتمكن الدول الأعضاء بشكل فردي من فرض التزامات إضافية على المنصات الكبرى، مثل التحقق من العمر.
ويجب أن يتقرر اتخاذ مثل هذه التدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن تظل القرارات المتعلقة بما إذا كان ينبغي تقييد وسائل التواصل الاجتماعي للقصر وإلى أي سن، ضمن الاختصاصات الوطنية.
كما أكدت دول الاتحاد الأوروبي مجددا وجوب حظر أنظمة
الذكاء الاصطناعي
، التي تسمح بإنشاء صور حميمة غير رضائية أو مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وكانت منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك قد تعرضت لانتقادات نهاية عام 2025، بعد أن تمكن المستخدمون في البداية من توجيه روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "غروك" لإضفاء طابع جنسي على الصور المنشورة.
وأصدر المستخدمون تعليمات للذكاء الاصطناعي للتلاعب بالصور.
الوقف السني يدعو لتحري هلال العيد
محليات
09:07 | 2026-03-18
موجة تفوق المعدل العام ستصل للعراقيين خلال ايام العيد
09:21 | 2026-03-18
الدولار يتراجع من أعلى مستوى في أشهر
04:01 | 2026-03-20
بعد الصيانة.. افتتاح جسر حيوي في بغداد
03:51 | 2026-03-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
