نصائح ذهبية للنساء عند انقطاع الطمث

وقالت الخبيرة في حديث لمجلة Today:"في مرحلة انقطاع الطمث ينخفض مستوى هرمون الإستروجين، ما يجعل الجسم أكثر عرضة لفقدان الكتلة العضلية وتراكم الدهون، لذا فإن تناول كميات كافية من البروتين يساهم في الحفاظ على العضلات والتحكم بالوزن خلال هذه الفترة".وأضافت:" مصادر البروتين لا تقتصر على المنتجات الحيوانية كالدجاج والأسماك والديك الرومي والزبادي اليوناني والجبن القريش، بل تمتد إلى البدائل النباتية المفيدة مثل الفاصولياء والعدس، وكذلك منتجات فول الصويا.. منتجات الصويا تحتوي على (الفيستروجينات النباتية)، وهي مركبات نباتية شبيهة بهرمون الإستروجين من حيث التركيب، ويمكنها محاكاة تأثيراته جزئيا في الجسم، ما يساعد أحيانا في تخفيف أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة وتقلبات المزاج".ونصحت الخبيرة بإدراج البقوليات والبطاطا الحلوة والمكسرات وزبدة الفول في النظام الغذائي، لما تحتويه من بروتين وألياف تساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول.وفي ختام حديثها شددت خبيرة التغذية على أهمية الحد من استهلاك الأطعمة المصنعة، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام، مشيرة إلى أن الجمع بين التغذية المتوازنة والحركة يساعد في التحكم بتغيرات الوزن ودعم العامة أثناء مرحلة إعادة الهيكلة الهرمونية في الجسم.