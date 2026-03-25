ما حقيقة اعتقال الفنانة هاندا بقضية مخدرات مشاهير تركيا ؟

‎توسعت التحقيقات في قضية مخدرات مشاهير لتشمل النجمة التركية هاندا آرتشيل وحبيبها السابق رجل الأعمال هاكان صابانجي، ضمن عملية متزامنة نفذت في وقت متأخر من الليل بمدينة إسطنبول. العملية جاءت في إطار مكافحة انتشار بين المشاهير ودوائر الأعمال، وسط متابعة إعلامية واسعة وتسليط الضوء على الشخصيات البارزة المتورطة في القضية.وفقًا لموقع cumhuriyet التركي، أصدرت قرار ضبط وإحضار بحق هاندا آرتشيل، نجمة مسلسل "أنت أطرق بابي"، بعد تعذر العثور عليها في عنوانها، إذ كانت تقضي إجازتها خارج إسطنبول أثناء تنفيذ العملية. وأكدت السلطات أن هدف المذكرة هو استدعاؤها للإدلاء بشهادتها وتوضيح الملابسات المتعلقة بالقضية.