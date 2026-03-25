ترجمة تلقائية في واتساب

وهذه الميزة لا تزال في مرحلة التطوير ولم تُطرح بعد للمستخدمين، لكنها ظهرت في النسخة التجريبية من التطبيق.نقلة نوعيةوالميزة التي يختبرها فريق تُعدّ نقلة نوعية في كيفية فهم الرسائل النصية المستلمة باللغة الأجنبية.ووفق المعلومات التي ظهرت في النسخة التجريبية، سيستطيع المستخدم اختيار لغة الترجمة التي يريد أن تُحوَّل إليها الرسائل، وسيقوم واتساب بترجمة النصوص تلقائيًا عند الاستلام.وهذا يعني عدم الاضطرار إلى الضغط على كل رسالة على حدة لترجمتها، كما هو الحال في الميزة الحالية، بل ستتم العملية بأكملها بشكل آلي.وتعتمد هذه الميزة الجديدة على معالجة الرسائل محليًا داخل الجهاز، بدلاً من إرسالها إلى سيرفرات خارجية، وذلك للحفاظ على الخصوصية الكاملة للمستخدمين بما يتوافق مع التشفير الشامل end-to-end الذي يوفره واتساب لرسائلك.دعم 21 لغةسيدعم واتساب في البداية الترجمة بين 21 لغة مختلفة على آيفون، وهي مجموعة لغات يمكن للمستخدمين تنزيلها كحزم لغوية على أجهزتهم، وهذه الحزم تتيح للميزة العمل حتى دون اتصال بالإنترنت، كما أن المستخدم يمكنه تحديثها أو إضافة لغات جديدة بحسب اختياره.وبمجرد تفعيل الميزة في محادثة معينة، سيظهر نص مترجم تلقائيًا أسفل الرسالة الأصلية، مع الحفاظ على القدرة على رؤية النص الأصلي عند الحاجة. وفي حالة الدردشات الجماعية، ستعمل الترجمة التلقائية فقط إذا كانت جميع الرسائل التي تصل من المشاركين مكتوبة بلغة واحدة مدعومة في نفس الوقت.كسر الحواجزتتواكب هذه الميزة مع الجهود المتواصلة لـ"واتساب" في تحسين التواصل بين المستخدمين حول العالم، خاصة مع انتشار التطبيق بين أكثر من 3 مليارات مستخدم يتحدثون لغات متنوعة.ومن خلال الترجمة التلقائية، يسعى "واتساب" إلى كسر الحواجز اللغوية، وجعل الدردشات الجماعية والفردية أكثر انسيابية دون الحاجة إلى أدوات خارجية أو نسخ ولصق النصوص في تطبيقات ترجمة.يذكر أنه حتى الآن، لا توجد تفاصيل رسمية من واتساب حول موعد إطلاق الميزة لعامة المستخدمين، لكن ظهورها في النسخة التجريبية يعد مؤشرًا قويًا على قرب إطلاقها في التحديثات المستقبلية لتطبيق iOS .ومن المتوقع أن يتم توسيع دعم اللغات وتمكين الترجمة التلقائية في مجموعات وقنوات داخل التطبيق في نسخ لاحقة.