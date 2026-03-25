ترجمة تلقائية في واتساب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مسؤولون في ولاية مينيسوتا يقاضون إدارة ترامب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
ترجمة تلقائية في واتساب
ترجمة تلقائية في واتساب
منوعات
2026-03-25 | 09:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
241 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
يعمل تطبيق
واتساب
على تطوير ميزة جديدة ستُسهم في تسهيل التواصل بين المستخدمين من مختلف اللغات، وذلك من خلال الترجمة التلقائية للرسائل داخل المحادثات على نظام iOS.
وهذه الميزة لا تزال في مرحلة التطوير ولم تُطرح بعد للمستخدمين، لكنها ظهرت في النسخة التجريبية من التطبيق.
نقلة نوعية
والميزة التي يختبرها فريق
واتساب
تُعدّ نقلة نوعية في كيفية فهم الرسائل النصية المستلمة باللغة الأجنبية.
ووفق المعلومات التي ظهرت في النسخة التجريبية، سيستطيع المستخدم اختيار لغة الترجمة التي يريد أن تُحوَّل إليها الرسائل، وسيقوم واتساب
بعدها
بترجمة النصوص تلقائيًا عند الاستلام.
وهذا يعني عدم الاضطرار إلى الضغط على كل رسالة على حدة لترجمتها، كما هو الحال في الميزة الحالية، بل ستتم العملية بأكملها بشكل آلي.
وتعتمد هذه الميزة الجديدة على معالجة الرسائل محليًا داخل الجهاز، بدلاً من إرسالها إلى سيرفرات خارجية، وذلك للحفاظ على الخصوصية الكاملة للمستخدمين بما يتوافق مع التشفير الشامل end-to-end الذي يوفره واتساب لرسائلك.
دعم 21 لغة
سيدعم واتساب في البداية الترجمة بين 21 لغة مختلفة على آيفون، وهي مجموعة لغات يمكن للمستخدمين تنزيلها كحزم لغوية على أجهزتهم، وهذه الحزم تتيح للميزة العمل حتى دون اتصال بالإنترنت، كما أن المستخدم يمكنه تحديثها أو إضافة لغات جديدة بحسب اختياره.
وبمجرد تفعيل الميزة في محادثة معينة، سيظهر نص مترجم تلقائيًا أسفل الرسالة الأصلية، مع الحفاظ على القدرة على رؤية النص الأصلي عند الحاجة. وفي حالة الدردشات الجماعية، ستعمل الترجمة التلقائية فقط إذا كانت جميع الرسائل التي تصل من المشاركين مكتوبة بلغة واحدة مدعومة في نفس الوقت.
كسر الحواجز
تتواكب هذه الميزة مع الجهود المتواصلة لـ"واتساب" في تحسين التواصل بين المستخدمين حول العالم، خاصة مع انتشار التطبيق بين أكثر من 3 مليارات مستخدم يتحدثون لغات متنوعة.
ومن خلال الترجمة التلقائية، يسعى "واتساب" إلى كسر الحواجز اللغوية، وجعل الدردشات الجماعية والفردية أكثر انسيابية دون الحاجة إلى أدوات خارجية أو نسخ ولصق النصوص في تطبيقات ترجمة.
يذكر أنه حتى الآن، لا توجد تفاصيل رسمية من واتساب حول موعد إطلاق الميزة لعامة المستخدمين، لكن ظهورها في النسخة التجريبية يعد مؤشرًا قويًا على قرب إطلاقها في التحديثات المستقبلية لتطبيق iOS .
ومن المتوقع أن يتم توسيع دعم اللغات وتمكين الترجمة التلقائية في مجموعات وقنوات داخل التطبيق في نسخ لاحقة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
واتساب
ميزة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الشام
الجدي
بعدها
استل
+A
-A
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-25
ناس وناس
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
عشرين
الحـ شد والبيشمركة ينزفان.. استـ هداف متعدد الجهات! - عشرين م٥ - الحلقة ١ | الموسم 5
14:30 | 2026-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.