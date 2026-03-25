تعرف على أفضل التطبيقات في ساعة أبل لعام 2026

ومع زيادة قوة المعالجة والشاشات الأكبر والاتصال الأقوى، باتت التطبيقات هي العنصر الذي يحول هذه الساعة إلى مساعد رقمي حقيقي في الحياة اليومية.وفي هذا السياق، هناك سبعة تطبيقات مهمة ينبغي استخدامها في عام 2026 لتوسيع إمكانيات الساعة بشكل ملحوظ.تطبيق Cheatsheetيُعد واحدًا من أبسط التطبيقات وأكثرها فائدة، فهو يتيح للمستخدمين حفظ ملاحظات صغيرة مثل أرقام الغرف أو كلمات المرور مباشرة على واجهة الساعة دون الحاجة لاستخدام الهاتف.كما يدعم التطبيق أكثر من 200 أيقونة مع إمكانية إضافة أو تعديل الملاحظات بسهولة، وحتى استخدام سيري لإدخالها بسرعة.تطبيق Streamletsيحول هذا التطبيق ساعة أبل إلى محطة إذاعية محمولة تتيح الاستماع إلى أكثر من 50000 محطة إذاعية عالمية عبر الواي فاي أو الشبكات الخلوية، مع إمكانية تشغيل المحتوى عبر سماعات AirPods أو مكبرات الساعة نفسها.تطبيق Citymapperبالنسبة للرحلات والتنقل داخل المدن، يقدم Citymapper خرائط ونصائح دقيقة للمواصلات العامة، بما في ذلك توجيهات خطوة بخطوة ومسارات الحافلات والقطارات والتنبيهات عند الاقتراب من محطتك. ويتميز التطبيق بأنه يرسل إشعارات عبر هزّ المعصم ليبقيك على اطلاع دائم خلال رحلتك.تطبيق Just Press Recordيعزز هذا التطبيق إنتاجيتك من خلال إتاحة تسجيل الملاحظات الصوتية بنقرة واحدة، حتى دون الحاجة للهاتف. ويمكن للتطبيق أيضًا تحويل التسجيلات إلى نصوص قابلة للبحث ويحفظها في iCloud لعرضها على الأجهزة الأخرى.تطبيق Streaksيُعد Streaks تطبيقًا فعالًا لتحفيز المستخدمين على تبني عادات يومية مثل شرب الماء أو القيام بالتمارين، من خلال عرض المهام كأيقونات جذابة وتسجيل التقدم طوال الوقت. كما يتكامل مع تطبيق صحة أبل لمتابعة أهداف النشاط.تطبيق Fantastical Calendarيوفر هذا التطبيق واجهة واضحة لعرض جدولك اليومي مباشرة على الساعة، مع إمكانية إضافة مواعيد باستخدام الأوامر الصوتية بلغة طبيعية. كما يدمج التذكيرات مع خدمات مثل Todoist ويعرض توقعات الطقس وأوقات المناطق الزمنية المختلفة.تطبيق Flightyيعتبر هذا التطبيق مثالياً للمسافرين، حيث يعرض المعلومات الحية عن الرحلات والإشعارات الفورية حول التحديثات المتعلقة بالمطار، مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وكل ذلك من معصمك دون الحاجة للهاتف.ومن خلال هذه التطبيقات، تتحول ساعة أبل إلى جهاز متكامل يساعد المستخدم في مئات السيناريوهات اليومية، سواء في الإنتاجية والتنقل أو والترفيه؛ ما يعكس التطور الكبير في منصة التطبيقات الخاصة بالساعة.