العراق والإمارات يبحثان ظروف المنطقة والتصعيد القائم
حرب الوكالة ضد الاستيراد الموازي... من يحمي المستهلك فعلاً ومن يبيع له شعور الأمان؟
2026-03-29 | 04:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
123 شوهد
في السوق العراقي، لم تعد المنافسة بين العلامات الكبيرة مثل
تويوتا
،
كيا
، هيونداي ونيسان لأن
المعركة الحقيقية اليوم تدور بين خيارين يتمثلان بالوكالة الرسمية التي تبيعك ضماناً، واستيراد موازٍ يبيعك سعراً أقل. السيارة قد تكون نفسها، لكن المخاطرة مختلفة تماماً.
الإغراء الأول: فرق السعر الذي يربك القرار
عندما ترى سيارة وكالة بسعر 30,000 دولار، ونفس الطراز وارد خليجي أو أميركي بسعر 26,000 أو 27,000 دولار، يبدو القرار سهلاً لأنه بصراحة فارق 3–4 آلاف دولار ليس رقماً صغيراً. لكن هذا الفارق ناتج عن بنية تكلفة مختلفة بالكامل.
يتحمل الوكيل شبكة صيانة رسمية، مخزون قطع، إلتزام بضمان المصنع،
ضرائب
كاملة، وبنية تشغيلية ضخمة، بينما يعمل المستورد الموازي بتكاليف أقل، لذلك يستطيع البيع بسعر أقل لكن بهوامش أمان مختلفة. وهنا لا بد من الاشارة الى أن السعر ليس مجرد رقم، بل انعكاس لمن يتحمل المخاطر بعد البيع.
الضمان: أمان حقيقي أو ورقة مطبوعة؟
تأتي سيارة الوكالة غالباً بضمان 3–5 سنوات أو 100,000 كلم، يشمل المحرك وناقل الحركة وتحديثات المصنع الرسمية.
في المقابل، كثير من سيارات الاستيراد الموازي تعتمد على ضمان طرف ثالث، محدود الشروط أو غير شامل للأجزاء الحساسة. وفي هذا الإطار، في حال وقوع عطل قير CVT أو توربو تبلغ كلفة إصلاحه ما بين 2,000 و3,500 دولار، مبلغ تغطيه الوكالة بالكامل، بينما يضطر المالك للدفع من جيبه عندما تكون السيارة من الاستيراد الموازي.
وهنا يتحول فرق السعر الأولي إلى معادلة مخاطرة طويلة الأمد.
المواصفات: هل كل خليجي مطابق فعلاً؟
ليست كل سيارة خليجية مطابقة لنسخة الوكالة المحلية. قد تختلف برمجة المحرك، تجهيزات الأمان، أنظمة التبريد، وحتى عدد الوسائد الهوائية.
أما السيارات الأميركية، فقد تحمل تاريخ حوادث أو أضرار تم إصلاحها تجارياً. والمشكلة ليست في المنشأ، بل في غياب الشفافية أحياناً. لذلك لا يسأل المشتري الذكي عن السعر فقط، بل عن السجل الكامل للسيارة.
إعادة البيع: من يحافظ على قيمته؟
في السوق العراقي، الثقة تساوي مالاً. تحافظ سيارات الوكالة على قيمة أعلى بنسبة قد تصل إلى 5–10٪ عند إعادة البيع، بسبب سجل الصيانة الرسمي والضمان الواضح.
لكن إن كان الفارق السعري عند الشراء كبيراً، فقد يعوض الاستيراد الموازي جزءاً من هذه الفجوة. والمعادلة هنا دقيقة: توفير اليوم مقابل استقرار الغد.
ليست حرب أسعار بل حرب مخاطر
من الطبيعي القول بأن الوكالة ليست دائماً الخيار الأرخص، والاستيراد الموازي ليس دائماً مغامرة خاسرة. لذلك لم تعد الأهمية من الأرخص بل من يتحمل العطل الكبير لو حدث، او من يمنحك سهولة البيع بعد ثلاث سنوات؟
في النهاية، الحماية لا تأتي من كلمة وكالة على اللوحة، إنما من وعيك الكامل قبل التوقيع.
مقالات ذات صلة
ارتفاع أسعار السيارات في 2026: هل يتحوّل العراق من مستهلك إلى ساحة احتكار؟
03:18 | 2026-03-03
حرب "الدينار والمضاربين".. تفاصيل الإجراءات الحكومية لاحتواء "الدولار الموازي"
05:16 | 2026-01-12
وزير السيد الصدر في تدوينة غامضة: لا تقولوا قولاً ولا تفعلوا فعلاً (هدوء)
13:19 | 2026-01-28
نشر مرابطات ودوريات امنية قرب مطاعم الوكالات الاميركية في بغداد
01:50 | 2026-03-03
منوعات
اقتصاد
عالم السيارات
السيارات
العراق
السومرية
الوكالة الرسمية
تويوتا
يارين
ﻹعادة
زي لي
ضرائب
تيرا
الامطار تستأنف غدا بعد استراحة قليلة.. تستمر حتى بداية نيسان
محليات
38.89%
02:08 | 2026-03-28
الامطار تستأنف غدا بعد استراحة قليلة.. تستمر حتى بداية نيسان
02:08 | 2026-03-28
تفاصيل عن الطائرة التي سقطت في الكرادة فجر اليوم
أمن
21.78%
01:24 | 2026-03-29
تفاصيل عن الطائرة التي سقطت في الكرادة فجر اليوم
01:24 | 2026-03-29
اعيدوا الاغطية للسيارات.. حالوب غدا
محليات
19.7%
02:24 | 2026-03-29
اعيدوا الاغطية للسيارات.. حالوب غدا
02:24 | 2026-03-29
بداية موفقة للدولار مع اسبوع جديد
اقتصاد
19.63%
03:59 | 2026-03-28
بداية موفقة للدولار مع اسبوع جديد
03:59 | 2026-03-28
المزيد
اخترنا لك
أخطر أنواع المشروبات الكحولية على الصحة
01:08 | 2026-03-29
اكتشاف جديد.. الارض تحمي القمر
11:00 | 2026-03-28
ورشة “بعيونهن – HerLens” في سنجار.. تمكين فتيات لصناعة الأفلام الوثائقية
06:58 | 2026-03-28
موجة غلاء تضرب قطاع الألعاب.. ارتفاع أسعار أجهزة "بلاي ستيشن" عالميا
06:43 | 2026-03-28
قرار تاريخي يهز الرياضة العالمية: إقصاء المتحوّلات من المنافسات النسائية
14:05 | 2026-03-26
ليلى عبد اللطيف تتصدر الترند
11:46 | 2026-03-25
