حرب الوكالة ضد الاستيراد الموازي... من يحمي المستهلك فعلاً ومن يبيع له شعور الأمان؟

المعركة الحقيقية اليوم تدور بين خيارين يتمثلان بالوكالة الرسمية التي تبيعك ضماناً، واستيراد موازٍ يبيعك سعراً أقل. السيارة قد تكون نفسها، لكن المخاطرة مختلفة تماماً.عندما ترى سيارة وكالة بسعر 30,000 دولار، ونفس الطراز وارد خليجي أو أميركي بسعر 26,000 أو 27,000 دولار، يبدو القرار سهلاً لأنه بصراحة فارق 3–4 آلاف دولار ليس رقماً صغيراً. لكن هذا الفارق ناتج عن بنية تكلفة مختلفة بالكامل.يتحمل الوكيل شبكة صيانة رسمية، مخزون قطع، إلتزام بضمان المصنع، كاملة، وبنية تشغيلية ضخمة، بينما يعمل المستورد الموازي بتكاليف أقل، لذلك يستطيع البيع بسعر أقل لكن بهوامش أمان مختلفة. وهنا لا بد من الاشارة الى أن السعر ليس مجرد رقم، بل انعكاس لمن يتحمل المخاطر بعد البيع.تأتي سيارة الوكالة غالباً بضمان 3–5 سنوات أو 100,000 كلم، يشمل المحرك وناقل الحركة وتحديثات المصنع الرسمية.في المقابل، كثير من سيارات الاستيراد الموازي تعتمد على ضمان طرف ثالث، محدود الشروط أو غير شامل للأجزاء الحساسة. وفي هذا الإطار، في حال وقوع عطل قير CVT أو توربو تبلغ كلفة إصلاحه ما بين 2,000 و3,500 دولار، مبلغ تغطيه الوكالة بالكامل، بينما يضطر المالك للدفع من جيبه عندما تكون السيارة من الاستيراد الموازي.وهنا يتحول فرق السعر الأولي إلى معادلة مخاطرة طويلة الأمد.ليست كل سيارة خليجية مطابقة لنسخة الوكالة المحلية. قد تختلف برمجة المحرك، تجهيزات الأمان، أنظمة التبريد، وحتى عدد الوسائد الهوائية.أما السيارات الأميركية، فقد تحمل تاريخ حوادث أو أضرار تم إصلاحها تجارياً. والمشكلة ليست في المنشأ، بل في غياب الشفافية أحياناً. لذلك لا يسأل المشتري الذكي عن السعر فقط، بل عن السجل الكامل للسيارة.في السوق العراقي، الثقة تساوي مالاً. تحافظ سيارات الوكالة على قيمة أعلى بنسبة قد تصل إلى 5–10٪ عند إعادة البيع، بسبب سجل الصيانة الرسمي والضمان الواضح.لكن إن كان الفارق السعري عند الشراء كبيراً، فقد يعوض الاستيراد الموازي جزءاً من هذه الفجوة. والمعادلة هنا دقيقة: توفير اليوم مقابل استقرار الغد.من الطبيعي القول بأن الوكالة ليست دائماً الخيار الأرخص، والاستيراد الموازي ليس دائماً مغامرة خاسرة. لذلك لم تعد الأهمية من الأرخص بل من يتحمل العطل الكبير لو حدث، او من يمنحك سهولة البيع بعد ثلاث سنوات؟في النهاية، الحماية لا تأتي من كلمة وكالة على اللوحة، إنما من وعيك الكامل قبل التوقيع.