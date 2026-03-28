موجة غلاء تضرب قطاع الألعاب.. ارتفاع أسعار أجهزة "بلاي ستيشن" عالميا

وتدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ مطلع نيسان المقبل، مع زيادات متفاوتة بحسب السوق.وفي ، يُتوقع ارتفاع سعر أجهزة " 5" بنحو 100 دولار، في حين قد يصل الارتفاع في "بلاي ستيشن 5 برو" إلى 150 دولارًا، مقابل نحو 50 دولارًا لجهاز "بلاي ستيشن Portal".وقالت ، في بيان أورده موقع "aitnews"، إن هذه الخطوة ترجع إلى "استمرار الضغوط في الاقتصاد العالمي"، ومنها التضخم وارتفاع تكاليف المكونات واضطرابات سلاسل الإمداد.وتأتي هذه الزيادة في توقيت غير معتاد في دورة أجهزة "بلاي ستيشن"؛ إذ تميل أسعار منصات الألعاب عادة إلى الانخفاض ، لكن الظروف الحالية ربما دفعت الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجيات التسعير.وسبق أن طبقت سوني زيادات مشابهة خلال عام 2025، مما يشير إلى توجه مستمر وليس قرارًا مؤقتًا، كما يعكس ذلك تحديات تواجه صناعة الألعاب، خاصة مع ارتفاع أسعار الذاكرة وأشباه الموصلات بسبب توجيهها نحو بناء مراكز البيانات لأنظمة .وفي السياق ذاته، تتجه شركات أخرى في قطاع الحواسيب والألعاب إلى فرض زيادات مماثلة للأسباب نفسها.ويعني القرار ارتفاع تكلفة اقتناء أجهزة "بلاي ستيشن"، سواء لشراء جهاز جديد أو الترقية إلى أحدث إصدار، وقد يدفع ذلك بعض المستخدمين إلى تأجيل الشراء أو التوجه إلى بدائل أخرى مثل الأجهزة المستعملة.وتبدو سوني واثقة باستمرار الإقبال على أجهزتها، خاصة الأجهزة العالية الأداء مثل "بلاي ستيشن 5 برو"، التي تقدم تجربة لعب متقدمة.