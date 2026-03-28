ورشة “بعيونهن – HerLens” في سنجار.. تمكين فتيات لصناعة الأفلام الوثائقية

وشهدت الورشة مشاركة 15 فتاة من مختلف مناطق ، من بينها خانصور، سنوني، ومركز سنجار، في تجربة تُعد الأولى من نوعها في سنجار بعد عام 2003 في مجال تدريب الفتيات على صناعة الأفلام الوثائقية.واستمرت الورشة لمدة أسبوع واحد ، وتضمنت برنامجًا تدريبيًا مكثفًا جمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي في مجال صناعة الأفلام. وتلقى المشاركات تدريبًا على كتابة السيناريو الوثائقي، الإخراج السينمائي، تقنيات التصوير، إضافة إلى مهارات المونتاج، مما أتاح لهن التعرف على مختلف مراحل إنتاج الفيلم الوثائقي.وركزت الورشة على تطوير قصص واقعية من المجتمع المحلي، مع تسليط الضوء على علاقة المرأة بالتغير المناخي وتأثير التحديات البيئية على الحياة اليومية في سنجار، بما يعكس دور النساء في مواجهة هذه التغيرات والتكيف معها.وفي ختام الورشة، تمكنت المشاركات من إنتاج افلام وثائقي قصير عملن عليه بشكل جماعي، بدءًا من تطوير الفكرة وإجراء المقابلات وصولًا إلى التصوير والمونتاج، ما وفر لهن تجربة عملية متكاملة في صناعة الفيلم الوثائقي.وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مؤسسة بابلون للافلام لدعم المواهب الشابة وتمكين النساء في المجال السمعي البصري، وخلق فرص تدريب ثقافي وفني في المناطق التي تحتاج إلى برامج بناء قدرات وإتاحة مساحات للتعبير الإبداعي.وتسعى مبادرة “HerLens” إلى تعزيز حضور النساء في صناعة الأفلام الوثائقية، ومنحهن منصة لسرد قصص مجتمعاتهن وإيصال أصواتهن إلى جمهور أوسع داخل وخارجه.