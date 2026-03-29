أخطر أنواع المشروبات الكحولية على الصحة

واستخدمت الدراسة بيانات من حوالي 341 ألف مشارك في بنك البيانات الحيوية البريطاني، تمت متابعتهم لمدة تزيد عن 13 عاما في المتوسط، إذ تم تصنيف المشاركين حسب مستوى استهلاكهم للكحول- من منخفض إلى مرتفع- وجرى تقييم هذه البيانات وارتباطها بمعدل الوفيات الإجمالي وأسباب الوفاة.وأظهر تحليل البيانات أن حتى الاستهلاك المنخفض للبيرة ومشروب السيدر الكحولي المصنوع من التفاح والمشروبات ذات نسب الكحول المرتفعة يرتبط بزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9% تقريبا، أما الاستهلاك المرتفع من هذه المشروبات فيزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 24%، وخطر الوفاة بالسرطان بنسبة 36%، وخطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 14%.في المقابل، تبين أن الاستهلاك المعتدل للنبيذ يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنحو 21%، ويعتقد الباحثون أن هذا الأمر قد يعود إلى تركيبة النبيذ، وكذلك ونمط حياة مستهلكيه.وشدد الباحثون على أن النتائج التي توصلوا إليها لا تثبت وجود علاقة سببية حتمية، لكنها تؤكد أهمية مراعاة نوع الكحول، وليس كميته فقط عند تقييم المخاطر الصحية.