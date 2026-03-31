القهوة تغلي عالميا.. الأسعار تدفع المحبين للتخلي

ولسنوات، كان سعر كيس 12 أونصة من هذا المزيج الأكثر مبيعًا 15 دولارًا في محمصة الشركة في كانساس وفي مقهيين تابعين لها.وبحلول الربيع الماضي، وصل سعره إلى 17 دولارًا، ويعتزم مالك "ريفيري"، أندرو غوف، رفع السعر مجددًا الشهر المقبل إلى 18 دولارًا، وفق ما أفادت .ولا يعكس هذا سوى جزء من العوامل الخفية التي ترفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية لموردي القهوة الحرفيين مثل "ريفيري" في .فقد أدت الرسوم إلى زيادة نفقاته، وكذلك فشل المحاصيل، وارتفاع الإيجارات، وتزايد تكاليف العمالة.والآن، بعد انخفاض أسعار البن في الأشهر الأخيرة، أدت المخاوف بشأن الحرب الإيرانية وتزايد التداول في أسواق العقود الآجلة للبن إلى ارتفاعها مجددًا.ولفهم أسباب ارتفاع أسعار البن بالتجزئة - واستمرارها في الارتفاع - أجرت صحيفة "وول " تحقيقًا في نفقات "ريفيري روستر".ويقول غوف إنه تحمل ما يقارب نصف الزيادة في التكاليف لأن تحميلها على المستهلكين ينطوي على مخاطرة أيضًا.وأضاف غوف، "دائمًا ما يساورني القلق من أنني إذا رفعت أسعاري، فسأخسر زبونًا".وأسس غوف "ريفيري روستر" في ويتشيتا، كانساس، عام 2013، وإلى جانب مبيعاته في المتجر وعبر الإنترنت، يبيع البن لحوالي 160 عميلًا بالجملة، مثل الكنائس والمكاتب والمدارس ومحلات البقالة.ولأكثر من عقد من الزمان، لم يكن عليه أن يفكر كثيرًا في سعر القهوة.لكن عندما حان وقت طلب حبوب البن مطلع العام الماضي، صُدم، فقد ارتفع سعر البن الأخضر غير المحمص الذي تشتريه ريفيري إلى 4.30 دولار للرطل الواحد، بعد أن كان 2.41 دولار قبل بضعة أشهر فقط.ويشمل هذا السعر ثمن حبوب البن نفسها، بالإضافة إلى تكاليف الشحن والتأمين وأي رسوم جمركية.وكان ذلك وحده كفيلاً بزيادة تكلفة تحميص ريفيري السنوية لما يقارب 95 ألف رطل من البن بنحو 200 ألف دولار، وقال غوف، "لقد أثار ذلك قلقنا الشديد".أما عن سبب هذه الزيادة، فقد أثرت الظروف المناخية القاسية، بما فيها الجفاف في وفيتنام، على محاصيل البن.وحتى قبل أي زيادة في الرسوم الجمركية، كانت رهانات صناديق التحوط التي توقعت فرض هذه الرسوم تدفع أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع.ثم في يوليو/تموز، فرض الرئيس تعريفة جمركية إضافية بنسبة 40% على البضائع البرازيلية، التي تنتج أكثر من ثلث إنتاج البن العالمي، مُبرراً ذلك بإجراءات قانونية ضد رئيسها السابق وشركات التكنولوجيا الأمريكية.ويقول غوف إنه دفع ما يزيد قليلاً عن 14 ألف دولار أمريكي كرسوم جمركية في عام 2025.وفي جميع أنحاء البلاد، ارتفعت أسعار البن بالتجزئة بشكل حاد، حيث قام العديد من بائعي البن بتحميل المستهلكين تكاليف إضافية.وتجاوزت أسعار البن أسعار المواد الغذائية الأخرى في مؤشر أسعار المستهلك الذي يرصد التضخم العام الماضي.ويقول تقرير لموقع "بيرفكت ديلي غريند"، أن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، أدت إلى دخول الشرق الأوسط في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي.وكما حدث مع الرسوم الجمركية، فإن البن شديد التأثر بالمخاطر الجيوسياسية والصراعات، تأثر أيضا بالنزاع الدائر حاليا.وكان لهذا الصراع تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي والعديد من السلع الأساسية، بما فيها البن، فهو يضغط على سلاسل التوريد، ويعطل ، ويؤثر على الأسعار، مما ينعكس حتماً على المستهلك النهائي.ويُعدّ إغلاق - وهو ممر مائي ضيق يربط بخليج عُمان - من أبرز العوامل المؤثرة على البن وغيره من السلع.والآثار المترتبة على الحصار تخلق سوقاً معقدة وسريعة التغير بالنسبة للمنتجين والتجار ومحامص البن، مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن المدة التي سيستمر فيها الصراع.