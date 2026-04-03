في واتساب.. يمكنك رؤية قائمة جهات الاتصال النشطة
2026-04-03 | 02:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
12,565 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
يعمل تطبيق
واتساب
حاليًا على تطوير ميزة جديدة في نسخة أندرويد تتيح للمستخدمين رؤية قائمة جهات الاتصال النشطة Online في لمحة واحدة، دون الحاجة إلى فتح كل محادثة على حدة للتحقق من النشاط.
والميزة لا تزال قيد التطوير في الإصدار التجريبي، ومن المتوقع إطلاقها رسميًا في تحديث مستقبلي بعد اكتمال الاختبار.
وحتى الآن، يحتاج المستخدمون إلى فتح كل محادثة لمعرفة ما إذا كان شخص ما متصلًا أو لا، وهو ما يُعد إجراءً مرهقًا عند وجود العديد من الدردشات.
ومع الميزة الجديدة، سيظهر قسم مخصص داخل التطبيق يعرض جهات الاتصال المتصلة حاليًا، ما يسمح بالبدء في المحادثات مع الأشخاص المتاحين بسرعة أكبر. وفقًا للتقارير، يمكن للمستخدمين ترتيب القائمة حسب الاسم أو حالة الاتصال.
مع العلم أنه قد تظهر أيضًا جهات اتصال لم يتم حفظها في الدليل بعد لكنها اتُخذت عبر تفاعل في مجموعات، ما يسهل إضافتها لاحقًا.
راحة وخصوصية
رتُظهر النسخ التجريبية أن الميزة الجديدة تولي أهمية لخصوصية المستخدمين. على سبيل المثال، جهات الاتصال التي أخفت حالة "Last Seen" لن تظهر في القائمة ما لم تكن متصلة حاليًا.
أما المستخدمون الذين عطّلوا حالة الاتصال بالكامل فلن يظهروا في القائمة حتى لو كانوا متصلين.
وهذا يهدف للحفاظ على توازن بين سهولة الاستخدام وحقوق الخصوصية للمستخدمين.
موعد الإصدار
وفقًا للنسخة التجريبية التي تم اختبارها، من المتوقع أن تظهر الميزة في قسم الإعدادات أو في مكان مخصص داخل التطبيق.
لكن قد يتغير موقعها قبل الإطلاق الرسمي. كما أنها غير متاحة حتى الآن لجميع مستخدمي النسخة التجريبية، كونه ما زال العمل جاريًا على تحسين طريقة عرض جهات الاتصال النشطة.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق الميزة تدريجيًا في الإصدارات المستقبلية من
واتساب
على أندرويد، وربما تمتد لتشمل أنظمة أخرى مثل iOS لاحقًا.
تحسين تجربة المستخدم
وتعد هذه الميزة خطوة لتبسيط تجربة المستخدمين الذين يتواصلون مع العديد من الأشخاص يوميًا، خاصة أولئك الذين يديرون مجموعات كبيرة أو يتفاعلون مع جهات اتصال متعددة.
فبدلًا من فتح كل محادثة لمعرفة ما إذا كان شخص ما متاحًا، سيتمكن المستخدمون من رؤية حالة الاتصال في مكان واحد، ما يجعل المحادثات أكثر فعالية وسلاسة.
