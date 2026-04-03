نجاح تجربة مستقبلية لعلاج السكري من النوع الأول

ففي دراسة حديثة، تمكن فريق من العلماء من علاج المرض لدى الفئران باستخدام نهج جديد لا يتطلب تثبيط الجهاز على المدى الطويل، وهو ما كان يعد أحد أكبر العوائق أمام نجاح عمليات زرع الخلايا المنتجة للأنسولين.ويحدث داء السكري من النوع الأول عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، المعروفة باسم "جزر لانغرهانس". ونتيجة لذلك، يفقد الجسم قدرته على تنظيم مستوى السكر في الدم، ما يفرض على المرضى الاعتماد على حقن الأنسولين مدى الحياة، مع بقاء خطر المضاعفات الصحية قائما.ولطالما حاول العلماء علاج هذا الخلل عبر زرع خلايا جديدة قادرة على إنتاج الأنسولين، إلا أن الجسم غالبا ما يرفض هذه الخلايا، ما يستدعي استخدام أدوية قوية لتثبيط المناعة بشكل دائم، وهو ما يحدّ من انتشار هذا العلاج.