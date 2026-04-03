اسعار منتجات كريستيانو رونالدو وميسي المقدمة من "ليغو"

وستتوفر مجموعات من المكعبات تحتفي بفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو قبل انطلاق 2026 في وكندا والمكسيك.وأكد تقرير نشرته "رويترز" أن الشركة ستنتج سبع مجموعات إجمالا تتميز أربع منها بتصميمات على شكل حروف تمثل كل لاعب كرة قدم وتبلغ تكلفتها 29 دولارا بالإضافة إلى نماذج عرض لرونالدو وميسي (79 دولارا).كما صنعت لوحة جدارية ثلاثية الأبعاد لميسي الفائز بكأس العالم 2022 مكونة من 1427 قطعة تخلد احتفاله الشهير (179 دولارا) في حين سيكون لكل لاعب شخصيته المصغرة الخاصة به المتوفرة مع المجموعات الأرخص.وقال ميسي: "مثل كرة القدم فإن اللعب (بمكعبات) ليغو يدور حول البناء وإعادة البناء وتجربة أشياء جديدة والتعلم من الأخطاء والاحتفال بالنجاحات. أحب الطريقة التي تجسد مجموعات ليغو هذه لحظاتي على أرض الملعب بطريقة ممتعة ومبتكرة".وقال لاعب : "لا يهم من أين أنت أو ما هي لغتك، فالناس يتواصلون من خلال الإبداع وهذا أمر قوي حقا لم يكن لدي الكثير أثناء نشأتي لكنني كنت ألعب بمكعبات ليغو في المدرسة، على سبيل المثال مثل الكثير من الأطفال كنت أحب بناء الأشياء وخلق عالمي الخاص واستخدام خيالي. هذا يلازمك حتى مع تقدمك في العمر".وتراهن شركة ليغو التي تأسست منذ نحو ولا تزال مملوكة للقطاع الخاص بشكل كبير على كأس العالم إذ أطلقت مجموعة تحاكي الكأس في اذار الماضي.