عطل عالمي يضرب تطبيق تلغرام ويُربك ملايين المستخدمين

وأفاد مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن التطبيق توقف عن العمل بشكل جزئي أو كامل، حيث ظهرت مشاكل في تحميل المحادثات والوسائط، إضافة إلى بطء شديد في الاتصال بالخوادم. كما أبلغ آخرون عن انقطاع الخدمة تمامًا لفترات متفاوتة.ولم تصدر شركة Messenger LLP حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح سبب العطل، إلا أن خبراء تقنيين رجحوا أن يكون الخلل ناتجًا عن ضغط كبير على الخوادم أو مشكلة تقنية مفاجئة في البنية التحتية.يُذكر أن تطبيق تلغرام يُعد من أبرز تطبيقات المراسلة عالميًا، ويعتمد عليه مئات الملايين من المستخدمين يوميًا في التواصل ومشاركة الأخبار والملفات.ويترقب المستخدمون عودة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة، وسط دعوات للشركة بضرورة توضيح أسباب العطل وتفادي تكراره مستقبلًا.