واتساب خاص للسيارات

وحتى الآن، كان استخدام " " في "كاربلاي" يعتمد بشكل أساسي على المساعد الصوتي سيري لإرسال الرسائل أو إجراء المكالمات، دون وجود واجهة مرئية حقيقية.والتحديث الجديد يقدّم تجربة مختلفة، إذ يوفر تطبيقًا مستقلًّا يتيح للمستخدمين تصفح المحادثات وجهات الاتصال مباشرة من شاشة السيارة.عرض المحادثاتوعند تشغيل التطبيق، تظهر قائمة بالمحادثات الأخيرة التي تغطي نشاط المستخدم خلال الأسابيع الماضية، ما يساعد على الوصول السريع إلى جهات الاتصال.ومع ذلك، لا يمكن فتح المحادثات أو الرسائل بالكامل، وهو قرار متعمد لتقليل التشتت أثناء القيادة وتعزيز السلامة.ميزات إضافيةيقدّم التطبيق أيضًا تبويبًا مخصصًا لسجل المكالمات، بالإضافة إلى إمكانية عرض جهات الاتصال المفضلة، ما يسهل بدء المكالمات بسرعة من داخل السيارة.كما يتيح التطبيق إرسال الرسائل، لكن عبر الأوامر الصوتية فقط، للحفاظ على تجربة قيادة آمنة.تصميم بسيطيدعم التطبيق الوضعين الفاتح والداكن، ويعرض معلومات أساسية مثل صور الملفات الشخصية وأسماء جهات الاتصال.ورغم إضافة واجهة مرئية، لا تزال التجربة مصممة لتكون محدودة وبسيطة، مع التركيز على الوظائف الأساسية دون تشتيت السائق.نسخة تجريبيةيتوفر التطبيق حاليًّا عبر منصة TestFlight لمختبري النسخ التجريبية على iOS، ما يعني أن الوصول إليه لا يزال محدودًا.وتشير التقارير إلى أن الإطلاق الرسمي قد يتم خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من الاختبارات وتحسين الأداء.توسيع حضور "واتساب"ويمثل هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع لتوسيع حضور "واتساب" خارج الهواتف الذكية، حيث تسعى الشركة إلى دمج خدماتها في بيئات مختلفة، بما في ذلك السيارات والأجهزة القابلة للارتداء.ومع استمرار تطور أنظمة الترفيه داخل السيارات، يبدو أن تطبيقات المراسلة مثل "واتساب" ستلعب دورًا أكبر في تقديم تجربة اتصال أكثر تكاملًا وأمانًا أثناء القيادة.