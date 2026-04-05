ثغرة خطيرة في غوغل كروم

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "فوربس"، فإن هذه الثغرة، التي تحمل الرقم "CVE-2026-5281"، تؤثر على مكون WebGPU في المتصفح، وقد تُعرّض المستخدمين لهجمات إلكترونية.وأضاف التقرير أن الشركة بدأت بالفعل في طرح تحديث لإصلاح هذه الثغرة، إلَّا أن وصوله إلى جميع المستخدمين حول العالم قد يستغرق أيامًا أو أسابيع.ماذا تعني هذه الثغرة؟وبحسب مجلة "فوربس"، فإن الثغرة الأمنية CVE-2026-5281 المكتشفة حديثًا تُعدّ ثغرة خطيرة للغاية؛ ما يعني أن المهاجمين تمكنوا من استغلالها قبل توفر تحديث أمني شامل، وتُعرف بأنها مشكلة في استخدام الذاكرة بعد تحريرها في مكون Dawn WebGPU متعدد المنصات الخاص بمتصفح كروم.وفي حال استغلال هذه الثغرة بنجاح، قد تؤدي إلى تلف البيانات أو تعطل المتصفح، كما قد تسمح للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية خبيثة عبر صفحة HTML مُصممة خصيصاً لهذا الغرض.وقد قيّدت غوغل المعلومات التقنية التفصيلية في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوصول إلى هذه التفاصيل قد يبقى محدودًا حتى يتلقى غالبية المستخدمين التحديث.ويشير التقرير أيضًا إلى أن هذه هي رابع ثغرة أمنية من نوع "يوم الصفر" يتم إصلاحها في متصفح كروم حتى الآن هذا العام؛ ما يسلط الضوء على زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.