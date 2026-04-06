العالم يواجه موجات مطرية أشد خطورة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
موضي قطعة من الذهب
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-560780-639110586693439215.jpeg
العالم يواجه موجات مطرية أشد خطورة
منوعات
2026-04-06 | 10:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,499 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
كشف باحثون عن تزايد نسبة الأمطار في العالم التي تأتي على شكل هطولات غزيرة، بدلا من الهطول المنتظم والمعتدل. وقد يكون لهذا التغيير آثار بالغة على إدارة موارد المياه والبنية التحتية.
وتشير دراسة نشرتها مجلة Water Resources Research إلى تزايد وتيرة الأمطار الغزيرة في أنحاء متعددة من العالم خلال العقود الأخيرة، في تحول لافت عن أنماط الهطول المنتظم والمعتدل. وتُحذّر نماذج المناخ من تسارع هذا الاتجاه مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا بعد تجاوز عتبة 3 درجات مئوية.
ويحمل هذا التحول تداعيات مهمة، إذ تتيح الأمطار المعتدلة للتربة الاحتفاظ بالرطوبة، وتدعم نمو المحاصيل، وتساعد الخزانات على إدارة مواردها بكفاءة. في المقابل، تؤدي الأمطار الغزيرة إلى الضغط على شبكات الصرف، ما يزيد من مخاطر الفيضانات ويُطيل فترات الجفاف بين العواصف.
وطوّر باحثون من جامعة ميشيغان مؤشرا جديدا لقياس شدة الهطول، يعتمد على نسبة الأمطار السنوية التي تهطل خلال أكثر 5 بالمئة من الأيام المطيرة.
وتشير التوقعات إلى أن مناطق مثل الساحل الإفريقي، وجنوب
شرق آسيا
، وشمال
أستراليا
، وحوض الأمازون ستكون الأكثر عرضة للمخاطر. ومع ارتفاع الحرارة بنحو 4 درجات مئوية، قد ترتفع حصة الأمطار الغزيرة إلى 15–20 بالمئة من إجمالي الهطول السنوي، مع تسجيل زيادات فعلية في بعض المناطق تفوق التوقعات.
كما يُظهر المؤشر أن الزراعة البعلية ستكون الأكثر تأثرا، إذ تعتمد كليا على الأمطار. وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع الحرارة بين 1.5 و2 درجة مئوية سيؤثر على نسبة محدودة من هذه الأراضي، لكن التأثير يتضاعف بشكل كبير ليشمل أكثر من نصفها عند 3 درجات، ويكاد يعمّها بالكامل عند 4 درجات مئوية.
وتتركز هذه المناطق في الدول منخفضة الدخل، ما يزيد من مخاطر تراجع الإنتاج الزراعي، وتعطل البنية التحتية، وتفاقم الهشاشة الاقتصادية. كما تواجه أنظمة إدارة المياه ضغوطًا متزايدة، إذ قد تعجز البنى المصممة لتصريف المياه عن استيعاب كميات الهطول المتزايدة، ما يرفع احتمالات الفيضانات في المدن.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
امطار
العالم
السومرية نيوز
حوض الأمازون
سومرية نيوز
السومرية
شرق آسيا
جنوب شرق
أستراليا
أمازون
+A
-A
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.