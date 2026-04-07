قصف جوي يستهدف مقرات للحشد في القائم
سامسونغ تتخلى عن تطبيقها
منوعات
2026-04-07 | 04:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
222 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
أعلنت سامسونغ إيقاف تطبيق المراسلة الخاص بها Samsung Messages، في خطوة تهدف إلى توحيد تجربة المستخدمين عبر الاعتماد على تطبيق غوغل Google Messages كخيار أساسي على أجهزة أندرويد.
وأوضحت الشركة أن إيقاف التطبيق سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من شهر يوليو، وفق إشعار نُشر على موقع الدعم الخاص بها في
الولايات المتحدة
، داعية المستخدمين إلى الانتقال للتطبيق البديل لضمان استمرار تجربة مراسلة سلسة ومتوافقة مع تحديثات النظام.
ولتسهيل هذا الانتقال، أشارت سامسونغ إلى أن على المستخدمين تنزيل تطبيق Google Messages من متجر Play في حال لم يكن مثبتا لديهم، ثم تعيينه كتطبيق المراسلة الافتراضي، مع إمكانية ظهور إشعارات داخلية ترشدهم خلال خطوات التحويل.
وبيّنت الشركة أن استخدام Google Messages يوفّر مزايا متقدمة، أبرزها ميزات
الذكاء الاصطناعي
من Google Gemini، مثل إنشاء الصور أثناء المحادثات عبر ميزة "Remix"، واقتراح ردود ذكية، إلى جانب تحسين جودة مشاركة الصور بين أجهزة أندرويد وiOS عبر
بروتوكول
RCS (معيار حديث للرسائل يهدف إلى تطوير الرسائل النصية التقليدية (SMS وMMS) وجعلها أقرب لتجربة تطبيقات الدردشة مثل "
واتس آب
").
وفي المقابل، أكدت سامسونغ أن الأجهزة التي تعمل بإصدارات "أندرويد 11" أو أقدم لن تتأثر بهذا التغيير، كما لن يتمكن مستخدمو بعض الهواتف الأحدث، مثل سلسلة غالاكسي 26، من تنزيل تطبيق Samsung Messages حاليا من متجر غالاكسي.
وأضافت الشركة أنه بعد الموعد المحدد في يوليو، لن يكون التطبيق متاحا للتنزيل على أي جهاز، مشيرة إلى إمكانية اطلاع المستخدمين على تاريخ إيقاف الخدمة من داخل التطبيق نفسه.
ولم توضح سامسونغ حتى الآن ما إذا كانت هذه الخطوة ستُطبق عالميا، إذ لم تصدر ردا رسميا بشأن ذلك خارج الولايات المتحدة.
