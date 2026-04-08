متى يظهر هلال شهر ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى 2026؟

موعد استطلاع شهر ذي الحجةوكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة عن موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة 1447 هجريا، وفقا للحسابات الفلكية.وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن "هلال شهر 1447 هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة 1447 هـ، وهو يوم الرؤية، ويوافق ميلاديًا 16 ايار 2026، ويلاحظ أن الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب ذلك اليوم "يوم الرؤية" في جميع المدن العربية والإسلامية.كما أوضح المعهد أن "القمر يغرب في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في المكرمة بـ13 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح ما بين دقيقة إلى 35 دقيقة.أول أيام 2026تشير التقديرات إلى أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأربعاء 27 ايار 2026، في معظم ، مع انتظار الإعلان الرسمي بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة.ويمثل العيد مناسبة دينية عظيمة تتجلى فيها معاني التضحية والتكافل حيث يحرص المسلمون على ذبح الأضاحي وتوزيعها، إلى جانب تبادل الزيارات وصلة الأرحام.إجازة عيد الأضحى 2026من المتوقع أن تمتد إجازة عيد الأضحى لعدة أيام متتالية، وجاءت التقديرات كالتالي:الثلاثاء 26 ايار: وقفةالأربعاء 27 ايار: أول أيام العيدالخميس 28 ايار: ثاني أيام العيدالجمعة 29 ايار: ثالث أيام العيدالسبت 30 ايار: رابع أيام العيد