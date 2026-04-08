دراسة تغير المفاهيم عن شرب القهوة.. لا تسبب هذه الاشياء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض: إيران وافقت على فتح مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561102-639112656160443155.jpg
دراسة تغير المفاهيم عن شرب القهوة.. لا تسبب هذه الاشياء
منوعات
2026-04-08 | 13:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
120 شوهد
اعتمد العلماء على التحليل الجيني لعزل تأثير الكافيين عن العادات والعوامل الأخرى التي غالبا ما تؤثر في نتائج الدراسات وتشوّهها.
أظهرت دراسة أجراها فريق بقيادة نيلابهرا ر. داس من جامعة
بريستول
، ونُشرت في مجلة Journal of Sleep Research، أن الاستهلاك المنتظم للقهوة والشاي يعزز اليقظة خلال النهار، دون أن يؤثر سلبا على النوم الليلي على المدى الطويل.
ربطت أبحاث سابقة بين استهلاك القهوة والشاي وحدوث الأرق، غير أنها واجهت ثلاث مشكلات رئيسية: أولا، عدم دقة تقدير الأفراد لكمية ما يستهلكونه من هذه المشروبات؛ ثانيا، ارتباط شرب القهوة بعادات أخرى مثل التدخين، قلة النوم أو التوتر، وهي عوامل تؤثر بحد ذاتها على جودة النوم؛ وثالثا، احتمال أن يؤدي سوء النوم إلى زيادة استهلاك الكافيين، مما يخلق انطباعا خاطئا بعلاقة سببية عكسية.
ولتجاوز هذه التحديات، استخدم الباحثون منهج "العشوائية المندلية" (Mendelian randomization)، الذي يعتمد على تحليل المتغيرات الجينية المرتبطة بميل الأفراد لاستهلاك الكافيين وسرعة استقلابه في الجسم، ما يتيح دراسة التأثير بشكل مستقل عن نمط الحياة.
أما من الناحية البيولوجية، فيعمل الكافيين على تعزيز اليقظة عبر تثبيط الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يتراكم خلال اليوم ويسبب الشعور بالنعاس. لدى الأشخاص الذين يتمتعون بعملية استقلاب سريعة، يتم التخلص من الكافيين بسرعة، ما يسمح لهم بالاستفادة من تأثيره المنشط نهارا دون التأثير على النوم ليلا. كما يحوّل الكبد الكافيين إلى مركب "باراكسانثين" الذي يعزز نشاط الدماغ ويمنح دفعة إضافية من الطاقة.
وأظهرت الدراسة، التي شملت مئات الآلاف من المشاركين، أن الاستعداد الجيني لاستهلاك كميات أكبر من الكافيين يرتبط بانخفاض الشعور بالنعاس خلال النهار والحاجة إلى القيلولة، دون التأثير على مدة النوم الليلي أو زيادة خطر الأرق. حتى لدى الأشخاص ذوي الاستقلاب السريع للكافيين، لوحظت زيادة في اليقظة دون أي تأثير طويل الأمد على النوم.
ومن المثير للاهتمام أن الأشخاص الذين يميلون للسهر بطبيعتهم يستهلكون كميات أقل من الكافيين، بما يتماشى مع إيقاعاتهم البيولوجية.
ويخلص الباحثون إلى أن الاعتقاد الشائع بارتباط القهوة بالأرق قد يكون ناتجًا عن نمط الحياة أكثر من كونه مرتبطًا بالكافيين نفسه، مؤكدين أن العامل الحاسم هو الاعتدال في الاستهلاك.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل سيكون الخميس المقبل عطلة رسمية؟
07:42 | 2026-04-07
محافظة تعطل الدوام غدا
06:20 | 2026-04-08
تحديث جديد بأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:49 | 2026-04-08
خبر يخص المتقاعدين
07:00 | 2026-04-07
المزيد
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-08
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-08
من الأخير
الاطار يستنكر في جنح الليل..والعالم يعد الدقائق - من الأخير م٣ - حلقة ٧ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-07
من الأخير
الاطار يستنكر في جنح الليل..والعالم يعد الدقائق - من الأخير م٣ - حلقة ٧ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-07
نشرة أخبار السومرية
٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-07
نشرة أخبار السومرية
٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-07
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.