أسباب خفية وراء النسيان وضعف التركيز
منوعات
2026-04-09 | 01:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
113 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
اكد الدكتور نيكيتا غوريانوف أن ضعف الذاكرة والشرود الذهني لا يعني دائما التقدم في العمر، فقد يكونان مؤشرا على مشكلات صحية قابلة للعلاج.
وقال: "أحيانا يكون النسيان عرضا يمكن معالجته إذا فهمنا مبكرا ما الذي يعيق عمل الدماغ بشكل طبيعي. غالبا ما يتطور تدريجيا تحت تأثير عوامل خارجية وداخلية، مثل اضطراب إمداد الدماغ بالطاقة، نقص الأكسجين، نقص الفيتامينات والعناصر الدقيقة، وضعف تدفق الدم، ما يؤدي إلى بطء معالجة المعلومات وضعف تكوين ذكريات جديدة".
واضاف أن الحرمان المزمن من النوم، وخصوصا حالة انقطاع النفس الانسدادي، يؤثر سلبا على الوظائف الإدراكية، وغالبا لا يدرك الشخص وجود المشكلة رغم شعوره المستمر بالتعب والارتباك الذهني. كما أن نقص فيتامين B12 والحديد يبطئ عمل الجهاز العصبي ويضعف التركيز.
ونبه الدكتور غوريانوف إلى أن الاستخدام طويل الأمد وغير المنضبط لبعض الأدوية يمكن أن يثبط الوظائف الإدراكية ويزيد من ضعف الذاكرة، ما يُفسر خطأ أحيانا على أنه نتيجة طبيعية للتقدم في العمر.
ويؤكد على أهمية التمييز بين النسيان المؤقت والحالة المرضية: إذا بدأت المشكلات تؤثر على الحياة اليومية أو صاحبتها تشوش ذهني، لامبالاة، أو تغيرات في الشخصية، يصبح من الضروري استشارة الطبيب.
ويضيف أن التشخيص المبكر والتركيز على الأسباب القابلة للعلاج—مثل تحليل مستوى الفيتامينات والهرمونات، صحة الأوعية الدموية، معالجة اضطراب النوم، أو ضبط الأدوية—يمكن أن يحسن الوظائف الإدراكية بشكل ملحوظ دون الحاجة إلى علاجات مكثفة.
مقالات ذات صلة
ميزة خفية في أندرويد لإصلاح بطء الهاتف خلال دقائق
11:16 | 2026-03-15
السوداني يؤكد ضرورة التركيز على نقل الجوانب الإيجابية بمختلف القطاعات في العراق
07:31 | 2026-01-11
ما وراء موجة التطهير في صفوف البنتاغون؟
02:07 | 2026-04-03
توضيح أمني: حرائق "مسيطر عليها" وراء أعمدة الدخان في محيط مطار بغداد
07:45 | 2026-03-29
