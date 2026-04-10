الأتروشي يعلن عدم موافقته على جدول جلسة السبت
سحب شوكولاتة من السوق لاحتوائها على أدوية علاج ضعف الانتصاب
منوعات
2026-04-10 | 01:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,719 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
سُحب مكمل غذائي عشبي بنكهة الشوكولاتة لتحسين الأداء الجنسي من الأسواق الأمريكية بعد اكتشاف احتوائه على مواد دوائية تُستخدم لعلاج ضعف الانتصاب، ما أثار مخاوف صحية.
وأعلنت شركة "نالباك"، مقرها ولاية ميشيغان، تحذيرا بشأن منتجها DTF Sexual Chocolate، الذي كان يُباع في متاجر للبالغين وعبر الإنترنت، ويُسوّق على أنه معزّز للأداء الجنسي.
وكشفت الفحوصات أن المنتج يحتوي على مادتي "سيلدينافيل" و"تادالافيل"، وهما المادتان الفعالتان في دوائي "فياغرا" و"سياليس"، واللذين لا يُصرفان في
الولايات المتحدة
إلا بوصفة طبية.
ويحذر مختصون من أن تناول هذه الشوكولاتة قد يشكل خطرا، خصوصا عند استخدامها مع أدوية أخرى مثل "نيتروغليسرين" لعلاج آلام
الصدر
، إذ قد يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في ضغط الدم، قد يتسبب في مضاعفات خطيرة تصل إلى فشل الأعضاء أو الوفاة.
ويعود هذا الخطر إلى أن هذه الأدوية تعمل على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، ما يجعل الجمع بينها يزيد من التأثير بشكل قد يصبح خطيرا.
وكان المنتج يُباع في عبوات لافتة باللونين الذهبي والأرجواني، مع تعليمات تنصح بتناوله قبل نحو 30 دقيقة من العلاقة الحميمة، وتقسيمه بين الشريكين.
وأوضحت الشركة أنها لم تُصنّع الشوكولاتة بنفسها، بل حصلت عليها من مورد خارجي وقامت بتوزيعها، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بها حتى الآن.
ودعت "نالباك" المستهلكين إلى التوقف فورا عن استخدام المنتج، والتخلص منه أو إعادته إلى
نقاط البيع
لاسترداد قيمته، كما أوصت بمراجعة الجهات الصحية عند ظهور أي أعراض غير طبيعية.
وبيّنت الشركة أن المنتج كان يُباع ضمن عبوات تحتوي على 20 قطعة مخصصة للبيع بالتجزئة، ويحمل
الرمز
التعريفي (UPC): 757817783069، دون تحديد عدد الوحدات التي تم سحبها.
ولم تتضح حتى الآن كيفية إضافة هذه المواد الدوائية إلى المنتج، رغم أن المواد الترويجية كانت تشير فقط إلى مكونات عشبية مثل جنسنغ السيبيري وجذور الماكا، وتدّعي تحسين التجربة الجنسية.
ويأتي هذا السحب ضمن سلسلة حوادث مشابهة، إذ سُحبت خلال الشهر نفسه منتجات أخرى من شركات مختلفة بعد اكتشاف احتوائها على المواد الدوائية ذاتها.
ويؤكد الأطباء ضرورة الحذر من هذه المنتجات، مشيرين إلى أن الجرعة الزائدة من هذه الأدوية قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل الصداع والدوار وعسر الهضم، وفي الحالات الشديدة قد تسبب مشكلات قلبية أو انخفاضا خطيرا في ضغط الدم، أو حالة انتصاب تستمر لفترة طويلة تتطلب تدخلا طبيا عاجلا.
أحدث الحلقات
عشرين
أسرار الفلك
أسرار الفلك
نشرة أخبار السومرية
نشرة أخبار السومرية
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة
ناس وناس
ناس وناس
من الأخير
من الأخير
منتدى سومر
منتدى سومر
صباحكم أحلى مع سلمى
صباحكم أحلى مع سلمى
طل الصباح
طل الصباح
استديو Noon
استديو Noon
