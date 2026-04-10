Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الأتروشي يعلن عدم موافقته على جدول جلسة السبت
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

سحب شوكولاتة من السوق لاحتوائها على أدوية علاج ضعف الانتصاب

منوعات

2026-04-10 | 01:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سحب شوكولاتة من السوق لاحتوائها على أدوية علاج ضعف الانتصاب
5,719 شوهد

السومرية نيوز- منوعات
سُحب مكمل غذائي عشبي بنكهة الشوكولاتة لتحسين الأداء الجنسي من الأسواق الأمريكية بعد اكتشاف احتوائه على مواد دوائية تُستخدم لعلاج ضعف الانتصاب، ما أثار مخاوف صحية.

وأعلنت شركة "نالباك"، مقرها ولاية ميشيغان، تحذيرا بشأن منتجها DTF Sexual Chocolate، الذي كان يُباع في متاجر للبالغين وعبر الإنترنت، ويُسوّق على أنه معزّز للأداء الجنسي.
وكشفت الفحوصات أن المنتج يحتوي على مادتي "سيلدينافيل" و"تادالافيل"، وهما المادتان الفعالتان في دوائي "فياغرا" و"سياليس"، واللذين لا يُصرفان في الولايات المتحدة إلا بوصفة طبية.
ويحذر مختصون من أن تناول هذه الشوكولاتة قد يشكل خطرا، خصوصا عند استخدامها مع أدوية أخرى مثل "نيتروغليسرين" لعلاج آلام الصدر، إذ قد يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في ضغط الدم، قد يتسبب في مضاعفات خطيرة تصل إلى فشل الأعضاء أو الوفاة.
ويعود هذا الخطر إلى أن هذه الأدوية تعمل على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، ما يجعل الجمع بينها يزيد من التأثير بشكل قد يصبح خطيرا.
وكان المنتج يُباع في عبوات لافتة باللونين الذهبي والأرجواني، مع تعليمات تنصح بتناوله قبل نحو 30 دقيقة من العلاقة الحميمة، وتقسيمه بين الشريكين.
وأوضحت الشركة أنها لم تُصنّع الشوكولاتة بنفسها، بل حصلت عليها من مورد خارجي وقامت بتوزيعها، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بها حتى الآن.
ودعت "نالباك" المستهلكين إلى التوقف فورا عن استخدام المنتج، والتخلص منه أو إعادته إلى نقاط البيع لاسترداد قيمته، كما أوصت بمراجعة الجهات الصحية عند ظهور أي أعراض غير طبيعية.
وبيّنت الشركة أن المنتج كان يُباع ضمن عبوات تحتوي على 20 قطعة مخصصة للبيع بالتجزئة، ويحمل الرمز التعريفي (UPC): 757817783069، دون تحديد عدد الوحدات التي تم سحبها.
ولم تتضح حتى الآن كيفية إضافة هذه المواد الدوائية إلى المنتج، رغم أن المواد الترويجية كانت تشير فقط إلى مكونات عشبية مثل جنسنغ السيبيري وجذور الماكا، وتدّعي تحسين التجربة الجنسية.
ويأتي هذا السحب ضمن سلسلة حوادث مشابهة، إذ سُحبت خلال الشهر نفسه منتجات أخرى من شركات مختلفة بعد اكتشاف احتوائها على المواد الدوائية ذاتها.
ويؤكد الأطباء ضرورة الحذر من هذه المنتجات، مشيرين إلى أن الجرعة الزائدة من هذه الأدوية قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل الصداع والدوار وعسر الهضم، وفي الحالات الشديدة قد تسبب مشكلات قلبية أو انخفاضا خطيرا في ضغط الدم، أو حالة انتصاب تستمر لفترة طويلة تتطلب تدخلا طبيا عاجلا.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
هرمز .. محنة النقل وضيق المضيق! - عشرين م٥ - الحلقة ٩ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-09
Play
هرمز .. محنة النقل وضيق المضيق! - عشرين م٥ - الحلقة ٩ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-09
Play
٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
Play
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
Play
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
من الأخير
Play
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
Play
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
Play
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
Play
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
Play
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
Play
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
اخترنا لك
ثغرة في آيفون تهدد سرية المحادثات
04:48 | 2026-04-10
الصيف أصبح أطول وأكثر حرارة
03:20 | 2026-04-10
10 حقائق مدهشة وراء "غروب الأرض" خلال مهمة "أرتميس 2"
09:01 | 2026-04-09
أسباب خفية وراء النسيان وضعف التركيز
01:13 | 2026-04-09
دراسة تغير المفاهيم عن شرب القهوة.. لا تسبب هذه الاشياء
13:13 | 2026-04-08
متى يظهر هلال شهر ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى 2026؟
12:40 | 2026-04-08

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.