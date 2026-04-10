"ميتا" تتيح تعديل تعليقات إنستغرام خلال فترة زمنية محدودة

ووفقا لـ"ميتا" يجب أن يتم التعديل خلال 15 دقيقة فقط من لحظة نشر التعليق الأصلي.وهذه الآلية تشبه الطريقة التي يتعامل بها التطبيق مع تعديل الرسائل النصية المباشرة، وهي ميزة أضافها التطبيق لأول مرة في عام 2024، أي بعد 11 عاما من إطلاق خاصية المراسلة المباشرة على "إنستغرام" في عام 2013.ولا يمكنك تعديل إلا التعليقات التي كتبتها من حسابك الشخصي، وعملية التعديل نفسها سهلة للغاية. فقط اضغط على كلمة "تعديل" (Edit) أسفل تعليقك لتظهر لك نافذة نصية يمكنك من خلالها تحرير ما كتبته أو إعادة صياغته أو تحسينه، ثماضغط على علامة الصح الزرقاء لحفظ التعديل.وتؤكد "ميتا" أنه يمكن تعديل التعليقات عدة مرات كما تريد خلال فترة الـ15 دقيقة، لذا إذا كنت بحاجة إلى إجراء المزيد من التغييرات، فهذا الخيار متاح لك.وتظهر التعليقات بعدة طرق عبر "إنستغرام"، بما في ذلك القصص (Stories) اعتبارا من عام 2024، لذا فإن توفير طريقة لتعديلها يعد إضافة مرحبا بها.وتأتي هذه الميزة الجديدة كأحدث تغيير في سلسلة من التعديلات التي أدخلتها "ميتا" على التطبيق خلال الشهر الماضي. ففي وقت سابق من شهر مارس، أعلنت الشركة أنها ستزيل التشفير الشامل من رسائل "إنستغرام" المباشرة.وفي نهاية الشهر نفسه، بدأت "ميتا" أيضا في تجربة خدمة "إنستغرام بلس"، وهي خدمة اشتراك تفتح ميزات جديدة لميزة القصص في التطبيق.