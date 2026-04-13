آيفون يصل الى الفضاء

كشفت تقارير حديثة أن رواد استخدموا هاتف آيفون 17 Pro Max لالتقاط صور شخصية ومشاهد مذهلة للأرض أثناء تحليقهم حول الجانب البعيد من القمر.وتُعد هذه المهمة أول رحلة مأهولة إلى القمر منذ العام 1972، ما يمنح هذه الصور أهمية تاريخية، خاصة أنها التُقطت باستخدام جهاز استهلاكي متاح للجمهور، وليس معدات احترافية فقط.صور استثنائيةوأظهرت الصور التي نشرتها مشاهد لرواد الفضاء وهم ينظرون إلى كوكب الأرض من نوافذ المركبة، حيث تم التقاط بعضها باستخدام الكاميرا الأمامية للهاتف.وتعكس هذه اللقطات جودة الكاميرات الحديثة في الهواتف الذكية، إذ تمكنت من توثيق تفاصيل دقيقة ومشاهد إنسانية مميزة داخل المركبة، إلى جانب المناظر الكونية الفريدة.كما تُعد هذه الصور من بين أولى اللقطات البشرية للأرض من هذه المسافة منذ عقود، ما يضفي عليها قيمة علمية وتاريخية إضافية.إشادة من أبلوعقب عودة الطاقم بسلام إلى الأرض، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة أبل بإنجاز رواد الفضاء، مؤكداً أنهم التقطوا جمال الفضاء وكوكبنا بشكل رائع، ورفعوا تصوير الآيفون إلى آفاق جديدة.كما عبّر المسؤول التسويقي في الشركة عن فخره باستخدام الآيفون في الفضاء، واصفاً ذلك بأنه خطوة صغيرة للآيفون، وقفزة كبيرة لصور السيلفي في الفضاء.اعتماد رسميقبل المهمة، كانت قد أجرت اختبارات صارمة للتأكد من صلاحية استخدام الهاتف في الفضاء، بما يشمل معايير السلامة والأداء في بيئة خالية من الجاذبية.وبالفعل، تم تزويد كل فرد من طاقم أرتيميس 2 بهاتف آيفون لاستخدامه في توثيق اللحظات الشخصية خلال الرحلة، إلى جانب معدات تصوير احترافية.دلالات تقنية وتسويقيةولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على الجانب التقني فقط، بل تمتد إلى البعد التسويقي، حيث تعزز هذه الصور مكانة أبل في مجال التصوير الرقمي، وتُظهر قدرة أجهزتها على العمل في ظروف استثنائية.كما تعكس هذه التجربة التقدم الكبير في تقنيات الهواتف الذكية، التي باتت قادرة على منافسة الكاميرات الاحترافية في بعض الاستخدامات، حتى في الفضاء.التكنولوجيا والفضاءوتمثل هذه الصور دليلاً على تزايد التقاطع بين التكنولوجيا اليومية وعمليات استكشاف الفضاء، حيث لم تعد الأجهزة المتقدمة حكراً على المختبرات، بل أصبحت في متناول المستخدمين العاديين.ومع استمرار تطور هذه التقنيات، قد نشهد في المستقبل استخداماً أوسع للأجهزة الذكية في المهمات الفضائية، ما يفتح الباب أمام آفاق جديدة لتوثيق واستكشاف الكون.