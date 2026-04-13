آيفون يصل الى الفضاء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلق على حصار مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561450-639116945290497527.webp
آيفون يصل الى الفضاء
منوعات
2026-04-13 | 12:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
156 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
في لفتة تجمع بين التكنولوجيا واستكشاف
الفضاء
، احتفت شركة أبل بالصور التي التقطها رواد فضاء
وكالة ناسا
باستخدام هاتف آيفون خلال مهمة أرتيميس 2، في خطوة تعكس تطور قدرات الهواتف الذكية حتى في أكثر البيئات قسوة.
كشفت تقارير حديثة أن رواد
الفضاء
استخدموا هاتف آيفون 17 Pro Max لالتقاط صور شخصية ومشاهد مذهلة للأرض أثناء تحليقهم حول الجانب البعيد من القمر.
وتُعد هذه المهمة أول رحلة مأهولة إلى القمر منذ العام 1972، ما يمنح هذه الصور أهمية تاريخية، خاصة أنها التُقطت باستخدام جهاز استهلاكي متاح للجمهور، وليس معدات احترافية فقط.
صور استثنائية
وأظهرت الصور التي نشرتها
ناسا
مشاهد لرواد الفضاء وهم ينظرون إلى كوكب الأرض من نوافذ المركبة، حيث تم التقاط بعضها باستخدام الكاميرا الأمامية للهاتف.
وتعكس هذه اللقطات جودة الكاميرات الحديثة في الهواتف الذكية، إذ تمكنت من توثيق تفاصيل دقيقة ومشاهد إنسانية مميزة داخل المركبة، إلى جانب المناظر الكونية الفريدة.
كما تُعد هذه الصور من بين أولى اللقطات البشرية للأرض من هذه المسافة منذ عقود، ما يضفي عليها قيمة علمية وتاريخية إضافية.
إشادة من أبل
وعقب عودة الطاقم بسلام إلى الأرض، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة أبل
تيم كوك
بإنجاز رواد الفضاء، مؤكداً أنهم التقطوا جمال الفضاء وكوكبنا بشكل رائع، ورفعوا تصوير الآيفون إلى آفاق جديدة.
كما عبّر المسؤول التسويقي في الشركة عن فخره باستخدام الآيفون في الفضاء، واصفاً ذلك بأنه خطوة صغيرة للآيفون، وقفزة كبيرة لصور السيلفي في الفضاء.
اعتماد رسمي
قبل المهمة، كانت
وكالة ناسا
قد أجرت اختبارات صارمة للتأكد من صلاحية استخدام الهاتف في الفضاء، بما يشمل معايير السلامة والأداء في بيئة خالية من الجاذبية.
وبالفعل، تم تزويد كل فرد من طاقم أرتيميس 2 بهاتف آيفون لاستخدامه في توثيق اللحظات الشخصية خلال الرحلة، إلى جانب معدات تصوير احترافية.
دلالات تقنية وتسويقية
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على الجانب التقني فقط، بل تمتد إلى البعد التسويقي، حيث تعزز هذه الصور مكانة أبل في مجال التصوير الرقمي، وتُظهر قدرة أجهزتها على العمل في ظروف استثنائية.
كما تعكس هذه التجربة التقدم الكبير في تقنيات الهواتف الذكية، التي باتت قادرة على منافسة الكاميرات الاحترافية في بعض الاستخدامات، حتى في الفضاء.
التكنولوجيا والفضاء
وتمثل هذه الصور دليلاً على تزايد التقاطع بين التكنولوجيا اليومية وعمليات استكشاف الفضاء، حيث لم تعد الأجهزة المتقدمة حكراً على المختبرات، بل أصبحت في متناول المستخدمين العاديين.
ومع استمرار تطور هذه التقنيات، قد نشهد في المستقبل استخداماً أوسع للأجهزة الذكية في المهمات الفضائية، ما يفتح الباب أمام آفاق جديدة لتوثيق واستكشاف الكون.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.