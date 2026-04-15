دهون الخاصرتين.. كيف يمكن التخلص من التراكمات العنيدة؟

وتشير مصادر طبية مثل "Healthline" و "WebMD" إلى أن الحل الفعّال يرتكز على مجموعة خطوات أساسية:- خفض السعرات الحرارية تدريجياً: تقليل 300 - 500 سعرة يومياً يساعد على فقدان الدهون بشكل آمن ومستدام.- الإكثار من البروتين والألياف: البروتين يعزز الشبع ويحافظ على العضلات، بينما تساعد الألياف على تقليل الشهية وخفض الدهون الحشوية.- تجنب الجلوس المستمر: الحركة المستمرة وقطع الجلوس كل 30 دقيقة يساعد في تحسين الحرق.- ممارسة الرياضة بانتظام: تمارين الكارديو (مثل المشي السريع والجري) وتمارين المقاومة ترفع معدّل الحرق، فيما تساهم تمارين الجذع (كالبلانك) في شدّ منطقة الخصر.- تقليل السكريات والكربوهيدرات المكرّرة: لأنها ترتبط بزيادة تراكم الدهون في منطقة البطن والخاصرتين.- تنظيم النوم وتقليل التوتر: ارتفاع هرمون الكورتيزول الناتج عن التوتر يساهم في تخزين الدهون حول الخصر.ويحذّر الخبراء من الحلول السريعة، مؤكدين أن إذابة الدهون خلال أيام أمر غير واقعي، وأن النتائج تحتاج إلى استمرارية في النظام الغذائي والرياضة.وفي بعض الحالات، يمكن إلى تقنيات تجميلية غير جراحية مثل تجميد الدهون، لكنها تبقى مكملة لنمط الحياة الصحي وليست بديلاً عنه.