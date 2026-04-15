العدس… غذاء بسيط بفوائد صحية كبيرة

وأشار الخبراء إلى أن تناول العدس بانتظام يساعد في تعزيز صحة القلب من خلال خفض مستويات الضار، كما يساهم في تنظيم سكر الدم ودعم الهضم بسبب محتواه الغني بالألياف. كما يُعتبر العدس خيارا مثاليا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي، إذ يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول مع دعم النظام الغذائي المتوازن.وبفضل هذه الخصائص، أصبح العدس جزءا مهما من الوجبات اليومية للعديد من الأشخاص الذين يهتمون بصحتهم العامة ويبحثون عن غذاء مغذي ومفيد.