زائر يقذف محيطات ماء من الفضاء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. اعتقال "أبو سريع" المتخصص بسرقة الحقائب النسائية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561753-639119323692885997.jpeg
زائر يقذف محيطات ماء من الفضاء
منوعات
2026-04-16 | 06:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
960 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
كشفت مهمة "جوس" (JUICE) أن المذنب البينجمي 3I/ATLAS، أثناء عبوره مجموعتنا الشمسية، قذف كمية هائلة من الماء تصل إلى نحو طنين في الثانية، ما يعادل 70 حمام سباحة أوليمبيا يوميا.
وهذا الاكتشاف يمنح العلماء فرصة نادرة لدراسة العناصر التي كانت موجودة أثناء تشكل الكواكب حول نجوم أخرى، ربما أقدم بكثير من الشمس.
ومن المعروف أن المذنب 3I/ATLAS هو ثالث جرم فقط يتم رصده وهو قادم من خارج حدود المجموعة الشمسية.
وقد رصدته مهمة "جوس" التابعة لوكالة
الفضاء
الأوروبية، في
نوفمبر
2025، باستخدام جهازي MAJIS وJANUS، وذلك رغم أن هذه الأرصاد كانت غير مخطط لها وأجريت بعد يوم من اكتشاف المذنب في الأول من يوليو 2025. وكانت عمليات الرصد صعبة بسبب قصر الفترات الزمنية التي كانت متاحة للمسبار "جوس" لرصد المذنب، وأيضا بسبب ضعف انبعاثات هذا المذنب بين النجمي.
وبعد الأرصاد، انتظر الفريق طويلا حتى وصلت البيانات إلى الأرض في شباط 2026.
وتماما مثل المذنبات العادية، بدأ 3I/ATLAS يقذف المواد عندما اقترب من الشمس، حيث تسببت حرارة الشمس في تحول الجليد الصلب داخل قلب المذنب مباشرة إلى غاز عبر عملية تسمى "التسامي". هذا الغاز المنفجر يشكل
الهالة
والذيل المميزين للمذنبات، ويؤدي إلى زيادة سطوعه، لكن هذا المذنب زاد سطوعه أكثر مما كان متوقعا.
وأثناء الرصد، كشف جهاز MAJIS عن انبعاثات لبخار الماء وثاني أكسيد الكربون، وهما مادتان متطايرتان تتبخران بسهولة. وقال العالم جوزيبي بيتشيوني من
المعهد الوطني للفيزياء
الفلكية إن الكشف المتكرر لهاتين المادتين يشير إلى أن الجليد المدفون تحت سطح المذنب قد تحرر بنشاط في الفضاء بعد وقت قصير من مروره بأقرب نقطة من الشمس.
وأضاف أن بيانات MAJIS ستساعد في فهم نشاط هذا المذنب والخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد التي تشكلت حول نجم آخر قبل مليارات السنين.
أما جهاز JANUS، فقد التقط صورا رائعة كشفت لأول مرة النشاط المكثف للمذنب حول أقرب نقطة من الشمس، حيث أظهر
هالة
ممتدة وذيلا وهياكل متنوعة مثل الأشعة والنفاثات والخيوط.
وقال الباحث
باسكوال
بالومبو، المشرف على جهاز JANUS، إن هذه الصور ستسمح بدراسة تطور هالة المذنب وذيله على فترات زمنية قصيرة ومتوسطة. وأضاف أن الأداء الممتاز للجهاز يعد معاينة واعدة لما سيفعله عندما يصل إلى وجهته النهائية: المشتري وأقماره الجليدية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
إيران.. مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية
15:32 | 2026-03-24
اصابة 4 منتسبين في وزارة الداخلية بقصف محيط مطار بغداد
12:56 | 2026-03-15
آيفون يصل الى الفضاء
12:27 | 2026-04-13
معالجة واسقاط مسيرة ثانية حاولت التقرب من محيط الدعم الدبلوماسي بمطار بغداد
13:39 | 2026-03-16
مذنب
الارض
المعهد الوطني للفيزياء
السومرية نيوز
المعهد الوطني
سومرية نيوز
السومرية
باسكوال
فيزياء
نوفمبر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل جديدة عن آلية توزيع اسطوانات غاز الطبخ
محليات
37.95%
05:45 | 2026-04-15
تفاصيل جديدة عن آلية توزيع اسطوانات غاز الطبخ
05:45 | 2026-04-15
ريال مدريد يقرر الاستغناء عن خدمات أربيلوا
رياضة
25.16%
02:15 | 2026-04-16
ريال مدريد يقرر الاستغناء عن خدمات أربيلوا
02:15 | 2026-04-16
بعد 10 سنوات على إعدامه.. محقق امريكي يكشف عن رواية التحقيق مع صدام حسين
دوليات
20.73%
08:01 | 2026-04-15
بعد 10 سنوات على إعدامه.. محقق امريكي يكشف عن رواية التحقيق مع صدام حسين
08:01 | 2026-04-15
الدولار يواصل الانخفاض المحدود في العراق
اقتصاد
16.15%
03:34 | 2026-04-15
الدولار يواصل الانخفاض المحدود في العراق
03:34 | 2026-04-15
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
Live Talk
الاستشارات التسويقية مفتاح نجاح المشاريع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥ | 2026
11:00 | 2026-04-16
Live Talk
الاستشارات التسويقية مفتاح نجاح المشاريع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥ | 2026
11:00 | 2026-04-16
ناس وناس
سوق البصرة - الحلقة ١٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-16
ناس وناس
سوق البصرة - الحلقة ١٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-15
من الأخير
تمرد الإطار يهدد بإنهاء الجيل القديم - من الأخير م٣ - حلقة ١٠ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-14
من الأخير
تمرد الإطار يهدد بإنهاء الجيل القديم - من الأخير م٣ - حلقة ١٠ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-14
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
Live Talk
الاستشارات التسويقية مفتاح نجاح المشاريع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥ | 2026
11:00 | 2026-04-16
Live Talk
الاستشارات التسويقية مفتاح نجاح المشاريع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥ | 2026
11:00 | 2026-04-16
ناس وناس
سوق البصرة - الحلقة ١٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-16
ناس وناس
سوق البصرة - الحلقة ١٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-15
من الأخير
تمرد الإطار يهدد بإنهاء الجيل القديم - من الأخير م٣ - حلقة ١٠ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-14
من الأخير
تمرد الإطار يهدد بإنهاء الجيل القديم - من الأخير م٣ - حلقة ١٠ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-14
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
اخترنا لك
ننجز في يوم ونعجز في اخر.. ماسبب تفاوت النشاط لدينا؟
09:49 | 2026-04-16
يصيب 95% من البشر.. تطوير أجسام مضادة لإيقاف فيروس يرتبط بالسرطان
08:09 | 2026-04-16
دهون الخاصرتين.. كيف يمكن التخلص من التراكمات العنيدة؟
07:02 | 2026-04-15
"يدعم إسرائيل"... أورتاغوس وحبيبها اللبناني إلى الواجهة في مناسبة يهودية!
06:26 | 2026-04-15
العدس… غذاء بسيط بفوائد صحية كبيرة
03:39 | 2026-04-15
المنظفات المنزلية تهدد الأطفال.. أرقام بحجم الحوادث خلال 15 عاما
13:46 | 2026-04-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.